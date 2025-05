Na prorrogação, Sporting bate Benfica e conquista Taça de Portugal pela 18ª vez

Na prorrogação, o Sporting venceu o Benfica por 3 a 1, neste domingo, no Estadio Nacional, em Lisboa, e conquistou a Taça de Portugal pela 18ª vez na história. O gol dos Encarnados foi anotado por Kokçu, no início da etapa final. Porém, no fim, Gyokeres empatou e, na prorrogação, Harder e Trincão viraram para a equipe de Alvalade.

Desta forma, o Benfica segue como o maior campeão da história da Taça de Portugal, com 26 títulos. O Porto, que era o atual campeão, tem 20 conquistas. Já o Sporting, que não vencia desde 2019, chegou ao 18º título da competição.

Para sagrar-se campeões, os Encarnados eliminaram Farense, Braga e Tirsense. O Sporting, por sua vez, em seu caminho até a final, despachou Santa Clara, Gil Vicente e Rio Ave.

Este foi o último jogo da temporada para as duas equipes. O Sporting, campeão do Campeonato Português, conquistou também a Taça de Portugal, encerrando a temporada com a tão sonhada dobradinha no futebol português.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras. A melhor oportunidade veio aos 43 minutos, quando GyOkeres quase marcou para o Sporting, mas chutou para fora.

Logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos, o Benfica inaugurou o marcador. Após uma jogada trabalhada no meio, a bola sobrou para Kokçu na entrada da área. Com muita precisão, o meio-campista turco acertou um chute rasteiro e colocado, no canto direito do goleiro, sem chances de defesa Aos 5, Bruma chegou a marcar o segundo, mas o VAR anulou por falta na origem do lance.

No apagar das luzes, nos acréscimos, aos 52 minutos, Viktor Gyokeres avançou pela direita e foi derrubado por Renato Sanches dentro da área. O árbitro marcou pênalti sem hesitar. Na cobrança, aos 56, o artilheiro sueco bateu com categoria, deslocando o goleiro Samuel Soares, que pulou para o lado contrário. A bola foi no canto direito, garantindo o empate dramático para o Sporting.

Aos 9 minutos da prorrogação, o Sporting virou. Trincão, pela esquerda cruzou para a área e Harder cabeceou firme. O goleiro do Benfica nada pôde fazer. Na comemoração, Harder provocou os torcedores do Benfica, levantando um dedo em gesto provocativo.

Para fechar a conta, aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Sporting marcou pela terceira vez. Harder achou Trincão dentro da grande área. O português driblou a marcação e bateu rasteiro no canto esquerdo, na saída do goleiro.