Monteiro perde jogão de 4h16min e cai na estreia em Roland Garros

Thiago Monteiro voltou a perder no circuito mundial e deu adeus à edição 2025 de Roland Garros já neste domingo, no primeiro dia de jogos. O brasileiro, atual número 132 do ranking, reagiu bravamente após perder os dois primeiros sets para tcheco Vit Kopriva (#86), mas acabou eliminado com parciais de 6/4, 6/3, 3/6, 6/7(6) e 6/1, em 4h16min.

Foi a sexta derrota seguida do cearense de 30 anos no circuito mundial. A última vitória de Monteiro em uma chave principal de torneio nível ATP foi ainda em fevereiro, na primeira rodada do ATP 250 de Santiago, no Chile. Desde então, Thiago venceu apenas em torneios do circuito Challenger, que dá menos pontos e prêmios em dinheiro. Em Roland Garros, o cearense segue sem vencer na chave principal desde 2021, quando perdeu na segunda fase.

Foi também a segunda vez na temporada que Monteiro caiu em cinco sets na primeira rodada de um slam. No Australian Open, o brasileiro abriu 2 a 0 sobre o japonês Kei Nishikori, mas levou a virada. Na carreira, Thiago agora soma uma vitória e sete derrotas em jogos decididos no quinto set.

Kopriva, por sua vez, vive o melhor momento de sua carreira e, antes de ir a Roland Garros, furou o qualifying e avançou até a terceira rodada do Masters 1000 de Roma, onde derrotou até o argentino Sebastian Báez, atual campeão do Rio Open. O próximo oponente do tcheco será o vencedor do duelo entre o americano Taylor Fritz e o alemão Daniel Altmaier.

Como aconteceu

O jogo já começou complicado para Monteiro, que precisou salvar break point em um longo primeiro game. No terceiro, entando, o brasileiro não resistiu e perdeu o serviço quando jogou um forehand na rede. Kopriva abriu 3/1 pouco depois e não bobeou. Sem ceder break points, manteve a liderança até fechar o set em 6/4, com 48 minutos de partida.

O jogo mudou pouco e, no segundo set, Kopriva voltou a quebrar o saque de Monteiro. Aconteceu no quinto game, com uma curtinha que o cearense não conseguiu devolver. Thiago teve dois break points no sexto game, mas não aproveitou, e o europeu abriu 4/2. Foi a única chance do brasileiro na parcial. Com outra quebra, Kopriva fez 6/3 e abriu 2 sets a 0.

O terceiro set foi equilibrado e sem chances de quebra até o oitavo game, quando Monteiro salvou dois break points. Primeiro, com um belo saque e, depois, com um bom forehand cruzado. O cearense aproveitou o embalo e, na sequência, contando com um par de erros de Kopriva, conseguiu sua primeira quebra de saque no jogo, abrindo 5/3. Sem desperdiçar a vantagem, Thiago confirmou o saque e, com um backhand vencedor, fez 6/4, levando o jogo para o quarto set.

Monteiro ainda largou na frente no quarto set, abrindo 4/2, mas não conseguiu manter a dianteira até o fim. Foi quebrado no oitavo game, o que deixou o placar igual em 4/4. Kopriva confirmou seu serviço na sequência, fazendo 5/4. No décimo game, o brasileiro ainda salvou um match point com um ótimo forehand, e a decisão foi para o tie-break. Monteiro teve sua melhor chance de abrir vantagem quando o placar mostrava 4/3, e Kopriva estava fora de posição no rali. O cearense, entretanto, errou um forehand simples. Pouco depois, outro erro de forehand deu dois match points ao tcheco (6/4). Thiago salvou o primeiro com o saque e viu Kopriva errar uma esquerda no segundo. Com o momento a seu favor, o brasileiro disparou um forehand vencedor e fechou o set ao contar com mais um erro do oponente.

O quinto set começou com uma ducha de água gelada no brasileiro, que perdeu seu serviço logo no primeiro game. Pouco depois, Monteiro pediu tempo médico e recebeu atendimento no braço esquerdo. Não houve como sair de outro buraco. No quinto game, Thiago perdeu o saque outra vez, e Kopriva abriu 4/1. O tcheco não vacilou mais.