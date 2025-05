"Merci Rafa": Roland Garros presta homenagem ao reinado de Nadal

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Roland Garros começou com lágrimas, gritos e um mar de camisetas vermelhas com a inscrição "Merci Rafa" uma vez que o Aberto da França prestou uma homenagem emocionante no domingo a Rafael Nadal, o homem que conquistou suas quadras como nenhum outro.

No aniversário do dia em que ele entrou em quadra pela primeira vez, há 20 anos, para uma partida da segunda rodada contra Xavier Malisse, Nadal retornou como herói para ser celebrado por uma multidão que sempre o abraçou como um dos seus.

Como parte da cerimônia comovente, os organizadores revelaram um tributo permanente - a pegada de Nadal no saibro da quadra Philippe Chatrier, uma marca duradoura para honrar o 14 vezes campeão que se aposentou do tênis no ano passado.

Dez mil camisetas "Merci Rafa" transformaram as arquibancadas em uma tela viva, enquanto nas cadeiras mais acima torcedores com camisetas brancas formaram um mosaico: "RAFA" ladeado por corações e os caracteres "14 RG".

Às 18 horas, a multidão fez olas pelo estádio, gritando "Rafa! Rafa!" e cantando ao som de "Stayin' Alive" dos Bee Gees - uma referência ao espírito de luta que definiu a carreira do espanhol.

Depois, vestido com um elegante terno preto e camisa, Nadal apareceu para ser aplaudido de pé.

Ele assistiu calmamente a um filme breve que retratava sua história no Aberto da França, apoiado em um púlpito enquanto, nas arquibancadas, uma mulher era vista enxugando as lágrimas do rosto de seu parceiro. Os astros do tênis Carlos Alcaraz e Iga Swiatek estavam lado a lado com a multidão, ambos vestindo a camisa de homenagem.

Quando o filme terminou, uma ovação de três minutos se formou e as lágrimas rolaram pelo rosto de Nadal.

"Merci beaucoup", começou ele em francês, com a voz trêmula. "Não sei por onde começar depois de jogar nessa quadra nos últimos 20 anos, depois de curtir, sofrer, ganhar, perder e, principalmente, depois de ter sentido tantos sentimentos todas as vezes que tive a chance de estar aqui."

Mudando para o inglês, ele falou sobre suas batalhas, lesões e resiliência. "Eu mal conseguia andar em 2004 devido à minha lesão no pé. Subi até o topo da quadra com muletas e queria voltar no ano seguinte."

Em 2005, Nadal efetivamente fez sua estreia. E seu reinado começou.

Em espanhol, ele agradeceu sua família, seus treinadores de longa data, amigos e patrocinadores, fazendo questão de mencionar seu rival de infância Richard Gasquet, que está jogando seu último Aberto da França este ano, e suas avós, de 94 e 92 anos, que estavam assistindo das arquibancadas.

Mais gritos de "Rafa! Rafa!" interromperam suas palavras. Nadal sorriu em meio às lágrimas e se voltou para seu tio e mentor Toni Nadal.

"Toni, você é a razão de eu estar aqui. Você dedicou grande parte de sua vida para me fazer sofrer, rir e superar meus limites. Não foi fácil, mas valeu a pena. Minha infinita gratidão por todos os sacrifícios que você fez por mim."

Após uma breve reunião com os heróis desconhecidos em Roland Garros, principalmente seus motoristas, Nadal foi acompanhado na quadra por Novak Djokovic, Andy Murray e Roger Federer, formando o famoso Big Four pela última vez.

Eles trocaram olhares e algumas palavras particulares.

"Depois de todos esses anos lutando por tudo, é incrível como o tempo muda sua perspectiva", disse Nadal a eles. "É completamente diferente quando você encerra sua carreira."

Ele também se dirigiu à nação que o adotou.

"Merci la France, merci Paris", disse ele.

"Vocês me proporcionaram emoções e momentos que eu jamais poderia ter imaginado... Vocês não sabem como é gratificante ser amado aqui. Vocês me fizeram sentir como mais um francês. Não poderei mais jogar na frente de vocês, mas meu coração e minhas lembranças permanecerão sempre ligados a este lugar mágico e ao seu povo."

(Reportagem de Julien Pretot)