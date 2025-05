Mayke avançado e Pedro no banco: veja escalações de Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo estão escalados para o jogo que acontece às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras joga com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Piquerez; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Já o Rubro-negro terá em campo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique.

O atacante Pedro começa a partida no banco de reservas.

Os desfalques do Palmeiras são Bruno Rodrigues (transição física), Richard Ríos (suspenso), Felipe Anderson (edema na coxa direita) e Aníbal Moreno (problemas particulares). No banco, o time será comandado por João Martins, já que Abel Ferreira está suspenso.

Já o Flamengo não conta com Allan, Pulgar, Plata e Nico De La Cruz lesionados. Wesley está suspenso.

O Palmeiras pode abrir sete pontos de vantagem para o Flamengo com apenas 10 rodadas disputadas no Brasileirão. A equipe alviverde lidera a competição com 22 pontos, enquanto o Fla é o vice-líder com 18