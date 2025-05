Maringá cede empate ao Anápolis pela Série C e perde chance de encostar na líder Ponte Preta

O Maringá empatou em 1 a 1 com o Anápolis neste domingo, no estádio Jonas Duarte, em Goiás, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Maranhão abriu o placar para o time paranense, mas Caxambu deixou tudo igual para os goianos.

Com o resultado, o Maringá perdeu a chance de encostar na líder Ponte Preta. A equipe do Paraná ocupa a quarta posição, com 12 pontos, quatro a menos que a Macaca. O Anápolis, por sua vez, é o 18º, com cinco pontos, e segue sem vencer na liga nacional.

Ambos os times voltam a jogar pela Série C no próximo domingo. O Maringá tem pela frente o Ituano, enquanto o Anápolis duela contra o Tombense.

O jogo

O Maringá abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Maranhão, que bateu na saída do goleiro e colocou os visitantes na frente.

No entanto, o time paranaense sofreu o empate nos acréscimos da partida. Aos 48, Caxambu arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo da rede.