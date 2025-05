Mais de 50 mil assinaturas! Fãs lançam petição para que UFC retire o título de Jon Jones

O impasse pela tão aguardada unificação de título no peso-pesado do UFC, entre Jon Jones e Tom Aspinall, parece já ter acabado com a paciência de grande parte da comunidade do MMA. E, ao que tudo indica, os fãs elegeram 'Bones' como o grande vilão da arrastada 'novela' que, até o momento, impediu o agendamento da superluta entre os donos dos cinturões linear e interino da divisão.

Prova disso é que, recentemente, um grupo de fãs criou uma petição online, solicitando que o UFC retirasse o cinturão linear dos pesos-pesados das mãos de Jon Jones. A inciativa, ainda que lançada há pouco tempo, já conta com uma relativamente grande adesão popular, tendo - até o fechamento desta matéria - mais de 50 mil assinaturas.

"Jon Jones possui agora o maior reinado de um campeão na história do peso-pesado do UFC, e só lutou duas vezes neste período. Existe um campeão interino claro, Tom Aspinall, que já defendeu seu cinturão interino. Aspinall está pronto para enfrentar Jones. Jones se recusa a enfrentá-lo. Portanto, nós, como fãs, devemos deixar Dana White saber: É hora de retirar o título peso-pesado de Jon Jones. Ele claramente não tem intenções de lutar tão cedo", diz o texto do abaixo-assinado (clique aqui e confira).

Entenda a 'novela'

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual campeão linear dos pesos-pesados, Jon Jones precisou se afastar das obrigações como soberano da categoria após sofrer uma grave lesão no ombro, em . Por esse motivo, um cinturão interino para a divisão foi criado - e posteriormente conquistado por Tom Aspinall, em novembro de 2023.

Desde então, portanto, uma superluta para unificar o título dos pesados passou a ser especulada. Porém, antes, com Jones recuperado, o UFC promoveu um duelo entre o atual dono do cinturão linear e o ex-campeão Stipe Miocic, em novembro do ano passado. Porém, apesar da vitória sem sustos de 'Bones' sobre o veterano, a tão aguardada disputa contra Aspinall continua 'empacada', muito em função de um suposto desinteresse do americano em medir forças com o inglês.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok