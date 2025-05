Luciano dá razão às vaias da torcida após tropeço do São Paulo em casa: "Não tem o que falar"

Luciano deu razão à torcida são-paulina que vaiou o time após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, neste sábado, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o camisa 10 reconheceu o desempenho do Tricolor muito abaixo esperado.

"Derrota difícil, torcida tem razão de ter vaiado. Eles pagam ingresso, vêm aqui para nos apoiar, e quando as coisas não saem bem, eles têm total razão de vaiar. A gente tem que melhorar no Brasileirão, não tem muito o que falar. Melhorar, agora virar a página, porque a partir de amanhã vamos pensar na Libertadores. Jogo difícil também, precisamos pontuar e ganhar o jogo, mas temos que melhorar no Brasileiro", afirmou Luciano.

Ao menos na próxima terça-feira, contra o Talleres, pela Libertadores, o São Paulo contará com Luis Zubeldía à beira do campo. O técnico teve de cumprir suspensão neste sábado por acúmulo de cartões amarelos, ausência bastante sentida pelos jogadores, de acordo com Luciano.

"O Zubeldía vive intensamente aquilo ali. Acho que às vezes a arbitragem pega um pouco no pé dele, porque tem outros treinadores que fazem a mesma coisa. Até comigo também, tem jogadores que fazem a mesma coisa, que briga pelo time e o juiz não apita tanto como apita contra a gente. Para a gente é cartão toda hora, Zubeldía suspenso toda hora. Faz falta sim, no próximo jogo da Libertadores ele estará com a gente e esperamos ganhar", prosseguiu.

Por fim, questionado sobre o motivo de o São Paulo não ter conseguido dominar o Mirassol, mesmo jogando em casa, Luciano foi honesto.

"Hoje foi um jogo atípico. Não conseguimos pressionar tão bem, não sei explicar, mas acho que faltou um pouco mais de gás para nós. Vamos começar a ver os vídeos, ver o que a gente errou para na terça-feira não cometer os mesmos erros", concluiu.