Luan Peres leva terceiro amarelo e desfalca Santos contra o Botafogo pelo Brasileiro

O Santos ganhou um desfalque de peso para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo no embate contra o Vitória, neste domingo, e terá de cumprir suspensão no confronto da 11ª rodada, contra o Botafogo.

Luan Peres foi amarelado pelo árbitro Anderson Daronco aos 10 minutos da primeira etapa. O passe de Zé Rafael ficou curto e Matheuzinho interceptou. O atacante partiria em velocidade, mas foi parado com falta pelo zagueiro do Santos, que recebeu o amarelo.

Com a ausência de Luan Peres, o Santos pode ter somente três opções para formar a dupla de zaga na partida contra o Botafogo. Zé Ivaldo retornará de suspensão, enquanto João Basso e Luisão ficam à disposição do técnico Cléber Xavier.

A única dúvida que fica é quanto ao retorno de Gil. O zagueiro do Peixe não foi relacionado para o confronto deste domingo, contra o Vitória, pois foi liberado pela equipe para tratar de problemas familiares.

Luan Peres iniciou a temporada no 11 inicial do Santos, mas perdeu espaço em certo momento. Com a chegada de Cléber Xavier, o zagueiro retomou a titularidade. Na atual temporada, o defensor soma 15 partidas, sendo 11 como titular.

Sem Luan Peres, o Santos volta a campo em compromissos oficiais contra o Botafogo, no próximo domingo (01), às 16h (de Brasília), em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Peixe faz um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, às 19h desta quarta-feira, em Bragança Paulista (SP).