Léo Ortiz vê cobrança maior ao Fla por jogo bonito do que no Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o líder Palmeiras hoje, às 16h, no Allianz Parque (SP), na tentativa de encurtar a distância que, atualmente, é de quatro pontos. Para o zagueiro Léo Ortiz, o rubro-negro possui um nível de exigência maior que o rival.

De acordo com o defensor, há uma cobrança maior para o Fla jogar bonito e que muitas vezes não basta vencer por 1 a 0. A declaração foi dada após o empate com o Botafogo por 0 a 0, no Maracanã, no domingo passado.

O campeonato é de regularidade, quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa (6ª rodada), a questão é que acho que as pessoas veem diferente a derrota de um e de outro, a vitória de um e de outro. Então, às vezes, para nós, não basta vencer um jogo por 1 a 0 num contra-ataque. Nosso jogo é visto de forma diferente, uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, para outras equipes também não tanto. Léo Ortiz

Filipe Luís: 'É o grande rival aqui'

Técnico do Flamengo, Filipe Luís vê o Palmeiras como o grande rival do Rubro-Negro atualmente. O treinador analisa o duelo como um "clássico moderno do futebol brasileiro".