Juventus vence, rebaixa Venezia e garante vaga na Champions

Neste domingo, no Estádio Pierluigi Penzo, a Juventus venceu o Venezia por 3 a 2, pela 38ª (última) rodada do Campeonato Italiano. Yildiz, Kolo Muani e Locatelli marcaram para a Velha Senhora, enquanto Daniel Fila e Ridgeciano Haps cravaram para os mandantes.

Desta maneira, a Juventus chegou aos 70 pontos e assegurou o quarto lugar do Italiano. Por isso, a equipe de Turim estará na disputa da Champions League da próxima temporada. Junto à Velha Senhora, fecham o G4: Napoli, Inter de Milão e Atalanta.

O Venezia, por sua vez, que só se safaria do rebaixamento em caso de vitória, acaba a competição no 19º lugar e disputará a Segunda Divisão. O Z3, além da equipe de Veneza, conta com: Empoli e Monza.

Os gols

O Venezia abriu o placar aos 2 minutos com Daniel Fila, que, após receber assistência de Ridgeciano Haps, finalizou com o pé esquerdo do meio da área no canto inferior esquerdo.

Aos 25 minutos, a Juventus empatou. Kenan Yildiz recebeu de Andrea Cambiaso e finalizou com o pé esquerdo do lado esquerdo da área, acertando o lado direito do gol. Aos 31 minutos, a virada da Juventus aconteceu. Randal Kolo Muani marcou finalizando com o pé direito do meio da área, no centro do gol, após passe de Alberto Costa.

No segundo tempo, aos 55 minutos, o Venezia deixou tudo igual novamente. Ridgeciano Haps finalizou com o pé esquerdo do meio da área, acertando o ângulo esquerdo.

Por fim, aos 73 minutos, a Juventus voltou a ficar na frente. Manuel Locatelli converteu um pênalti com uma finalização de pé direito no ângulo superior direito, garantindo a vitória.

FT |?| Tre punti, 4° posto e qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League ????@EASPORTSFC#VeneziaJuve pic.twitter.com/Q1MbfyuWn8 ? JuventusFC (@juventusfc) May 25, 2025

Veja os outros resultados deste domingo pelo Italiano

Atalanta 2 x 3 Parma



Empoli 1 x 2 Hellas Verona



Lazio 0 x 1 Lecce



Torino 0 x 2 Roma



Udinese 2 x 3 Fiorentina