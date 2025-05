Israel Junior e Tainá Hinckel vencem etapa de Natal do Circuito Banco do Brasil

As finais da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de surfe, disputadas neste domingo, na Praia de Miami, em Natal, coroaram os campeões do evento. Em casa, diante de sua torcida, o potiguar Israel Silva manteve a hegemonia local. No feminino, Tainá Hinckel superou a também catarinense Laura Raupp. Além do título, a dupla de vencedores garantiu 4.000 pontos no ranking sul-americano da WSL.

"É muito importante poder vencer um evento desse em casa. Um lugar onde tem vários nomes brasileiros de destaque no surfe nacional, como Joca Júnior, Jadson André e Ítalo Ferreira. Poder colocar o meu nome nesse livro é muito gratificante. Eu sei o quanto eu mereço, pela dedicação, tempo e esforço. Estou feliz por vencer", disse Israel Junior.

Na decisão masculina, Israel superou o catarinense Heitor Mueller em um duelo equilibrado. Com um somatório de 14,23 contra 13,37 do adversário, o potiguar virou a bateria nos três minutos finais ao cravar um 7,50 e descartar um 6,23, nota suficiente para assumir a liderança na reta final, levar a torcida à loucura e garantir o título.

Tainá Hinckel brilha

Na decisão, Tainá manteve o embalo da semifinal e levou a melhor sobre Laura Raupp por 12,46 a 11,06, consolidando o título da etapa e reforçando sua posição entre as principais promessas do surfe sul-americano. "Uma vitória é sempre algo incrível. Eu me encaixei nessa onda desde os primeiros dias, antes mesmo do evento começar. Sabia do meu potencial ali dentro da água", afirmou.

"Busquei fazer as escolhas certas, que nem sempre é algo possível em todas as baterias. Consegui achar duas ondas para vencer essa final super disputada. Esperava que fosse ter mais ondas por causa do swell que estava encostando. Na outra bateria, vi que tinha mais ondas e mais oportunidades do que ontem, mas, com o mar enchendo, também sabia que poderia ficar um pouco mais devagar", completou.