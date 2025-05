Hugo Calderano perde para chinês, mas termina o Mundial com prata histórica

Não deu para Hugo Calderano. O brasileiro sofreu com a precisão do chinês Wang Chuqin, nº 2 do mundo, e foi derrotado na decisão do Mundial de tênis de mesa, disputada hoje, em Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Ex-líder do ranking mundial, Wang Chuqin venceu o brasileiro por 4 a 1, parciais de 12-10, 11-3, 4-11, 11-2 e 11-7. Depois de um primeiro set equilibrado, o chinês abriu 2 a 0 na partida, viu Hugo reagir no terceiro set, mas manteve a intensidade e levou mais um título para o país asiático.

Sem título, mas histórico! A derrota não diminui o feito de Hugo, que termina a competição com a prata e como primeiro mesa-tenista da América a chegar a uma final de Mundial da modalidade. O brasileiro já havia feito história um mês antes, com a inédita conquista da Copa do Mundo em Macau, na China.

Wang Chuqin dá o troco em Calderano. O chinês nº 2 do mundo havia sido derrotado pelo brasileiro na semifinal da Copa do Mundo, em abril, mas voltou a levar a melhor e amplia a vantagem em confrontos diretos. Agora, Chuqin tem cinco vitórias, contra duas de Calderano.

Para se ter uma ideia dos feitos de Hugo Calderano, a China é o grande berço do tênis de mesa. O país asiático domina a modalidade há gerações e levou todos os ouros nas Olimpíadas de Paris 2024. Ao todo, os chineses têm 66 medalhas olímpicas, sendo 37 ouros, 21 pratas e oito bronzes. O Brasil, por outro lado, nunca subiu no pódio. Calderano chegou perto em Paris, mas foi derrotado na disputa pelo bronze.

Como foi o jogo

O primeiro set foi bastante equilibrado. Hugo Calderano chegou a abrir 10 a 7 e teve três set points, mas não aproveitou e viu Wang Chuqin virar e fechar em 12 a 10.

O chinês passeou no segundo set. Com direito a erro de saque e azar com a fita, Hugo viu o chinês fazer um set quase perfeito e abrir 2 a 0 na partida, com parcial de 11 a 3.

Hugo Calderano reagiu no terceiro set, defendeu e atacou com extrema precisão, salvou o set, vencendo por 11 a 4, e continuou vivo no jogo.

O chinês voltou a tomar conta do jogo no quarto set. Ele conseguiu abrir 5 a 0, só perdeu dois pontos e fechou em 11 a 2, ficando a apenas um set do título.

O equilíbrio voltou à tona no quinto set, mas ainda assim o chinês soube conter a reação do brasileiro. Chuqin fechou o set em 11 a 7 e venceu a decisão com considerável domínio sobre o brasileiro.

A campanha de Calderano no Mundial de Doha