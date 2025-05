Rival de Calderano na final viveu drama com raquete quebrada por fotógrafo

O brasileiro Hugo Calderano, nº 3 do ranking mundial, vai disputar final inédita do Mundial de tênis de mesa neste domingo, às 9h30 (de Brasília), contra um rival que viveu um drama nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Raquete quebrada por fotógrafo

O chinês Wang Chuqin, atualmente nº 2 do mundo, era líder do ranking quando, comemorando a conquista do ouro da China nas duplas mistas, teve sua raquete quebrada após um fotógrafo pisar em seu instrumento de trabalho. O chinês ficou irritado com o ocorrido e precisou ser acalmado pelo seu técnico.

Com a raquete reserva, Wang acabou derrotado pelo azarão sueco Truls Moregard na disputa de simples nas Olimpíadas. Foi uma das maiores zebras da história do tênis de mesa.

Quase um ano depois, o chinês "se vingou" do sueco. Ele venceu Moregard, agora número 7 do mundo, na semifinal do Mundial, antes de enfrentar Calderano na disputa pelo título.

Calderado e Wang já se enfrentaram em seis oportunidades, com quatro vitórias do chinês e duas do brasileiro. O último embate entre os adversários contou com vitória de Calderano por 4 a 3, na semifinal da Copa do Mundo, em abril deste ano. O brasileiro foi campeão na sequência.

Wang nunca venceu o Mundial em simples. Ele tem duas medalhas de ouro em Olimpíadas, por equipes e nas duplas mistas.

Veja quando a raquete do chinês foi quebrada em Paris-2024