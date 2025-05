Hugo Calderano destaca vice no Mundial: "Significado enorme"

Hugo Calderano não conseguiu fazer frente ao chinês Wang Chuqin e ficou com o vice-campeonato do individual masculino do Mundial de tênis de mesa. Apesar do revés na final deste domingo, em Doha (Catar), o brasileiro sabe que conquistou um resultado inédito e que deve ser muito valorizado.

"Tem um significado enorme, sempre foi um dos meus grandes objetivos. Alguns anos atrás, seria muito difícil um brasileiro sonhar com uma medalha no Mundial. Claro que fica o gosto de quero mais, mas sei que terei outras chances. Vou conseguir elevar meu nível para chegar melhor nas próximas", destacou o atleta logo após a decisão.

Na final, Hugo Calderano ressaltou que encontrou muitas dificuldades, sobretudo na parte física. O brasileiro disputou uma semifinal muito desgastante no dia anterior, em que teve de jogar 7 sets diante do chinês Liang Jingkun.

"Não consegui apresentar o meu melhor. O jogo de ontem (sábado) me esgotou, estou exausto. Tentei voltar brigando na partida, fazer o melhor, tentando me ativar física e mentalmente. Mas não tinha mais. Foi um campeonato incrível. Achei que fiz o melhor que dava para fazer", reconheceu.

Hugo Calderano: volta por cima

O desempenho de Hugo Calderano em 2025 - com o vice mundial e a conquista da Copa do Mundo - apagou um pouco a frustração do atleta pelo resultado nos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro bateu na trave por uma medalha olímpica e amargou a quarta posição na capital francesa.

"Como todos sabem, a derrota em Paris foi difícil, não foi fácil digerir, passei por uma fase complicada. Consegui dar a volta por cima, estou jogando o melhor da minha carreira. Para isso treinamos: para jogar o jogo final, na mesa principal. Sou grato por ter essa oportunidade", encerrou Calderano.