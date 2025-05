Gerson deixa jogo contra o Palmeiras com dores no joelho e preocupa o Flamengo

O Flamengo ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Neste domingo, Gerson deixou a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dores no joelho.

O volante alegou um incômodo na região aos 10 minutos do segundo tempo, após uma disputa no meio de campo. Ele tentou seguir em campo, mas caiu logo na sequência e precisou ser substituído.

O técnico Filipe Luís escolheu o lateral direito Danilo para a vaga.

Agora, Gerson deve passar por exames para identificar se houve lesão. O Flamengo volta a campo já na quarta-feira, quando recebe o Deportivo Táchira-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro terá o Fortaleza no próximo domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada. Depois, o time embarca para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.