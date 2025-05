Cruzeiro vence Fortaleza no Castelão e encosta nos líderes do Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo, na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge e Lucas Silva marcaram para a Raposa.

O resultado fora de casa faz o Cruzeiro chegar a 20 pontos, ficando a apenas um do vice-líder Flamengo e a dois do líder Palmeiras. Já são nove jogos de invencibilidade da Raposa, somando partidas da competição nacional e duelos pela Sul-Americana.

A equipe do técnico Leonardo Jardim volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Union Santa Fe pela Sul-Americana, competição em que já está eliminada. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Palmeiras no próximo domingo, no Mineirão, às 19h30.

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi o time que comandou o primeiro tempo. Nos primeiros minutos, o Cruzeiro se fechou na defesa e esperou o Fortaleza atacar. Mas o time de Vojvojda não se encontrou e a postura defensiva da Raposa não durou muito tempo. Rapidamente o Cruzeiro passou a ocupar espaços e levar perigo do gol de João Ricardo. A posse de bola ficou na maior parte do tempo com o time mineiro. Aos 30 minutos, o Fortaleza não tinha finalizado uma única vez; isso só aconteceu aos 38 minutos. O goleiro Cássio praticamente não trabalhou nos 45 minutos iniciais. No fim da primeira etapa, Lucas Silva fez 2 a 0 para a Raposa, mas o Cruzeiro poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no placar.

O segundo tempo foi do Laion. O Fortaleza ensaiou uma reação, começou o segundo tempo com mais organização e mais ataques perigosos, coisas que não apresentou na primeira etapa da partida. A postura do time de Vojvoda foi diferente do que se viu nos 45 minutos iniciais. Apesar disso, a equipe cearense pecou nas finalizações e apresentou muita dificuldade para converter a possa da bola em chances claras de gol. O Cruzeiro, por sua vez, finalizou no alvo somente aos 35 minutos na segunda etapa. O cenário que já era complicado para o Fortaleza ficou pior aos 38 minutos, quando Pedro Augusto recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Lances de destaque

Grande chance do Cruzeiro. Marquinhos recebeu de Willian em profundidade pela esquerda, mas o atacante finalizou mal e jogou a bola para fora.

Tempo fechou. Em disputa de bola entre Martinez e Lucas Silva, os jogadores se estranharam e ensaiaram uma briga, que durou pouco. O árbitro marcou falta para o Cruzeiro e amarelou o jogador do Fortaleza.

Christian tentou de calcanhar. O jogador do Cruzeiro tentou um gol de costas para o goleiro depois de um confusão na área, mas João Ricardo conseguiu defender.

1 a 0. Gabriel recebeu no meio na entrada da área e ajeitou para Kaio Jorge, que foi mais rápido que os zagueiros, saiu na frente e finalizou com sucesso no gol.

Segundo da Raposa. Lucas Silva recebeu pela direita, viu a marcação aberta do Fortaleza e finalizou com o pé esquerdo no canto de João Ricardo.

Grande defesa de Cássio. Breno Lopes, na esquerda, cruzou para a área e Lucero cabeceou; Cássio subiu para buscar no seu canto superior esquerdo e fez uma bela defesa.

Fortaleza com um a menos. Pedro Augusto fez falta perigosa em Christian, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Cruzeiro ficou com um jogador a mais.

Ficha Técnica

Fortaleza 0 X 2 Cruzeiro

Data e horário: 25 de maio de 2025, às 20h30.

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Árbitro: João Vitor Gobi.

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima.

VAR: Thiago Duarte Peixoto.

Cartões amarelos: Emmanuel Martínez (FOR), Gustavo Mancha (FOR), Pedro Augusto (FOR), Villalba (CRU).

Cartões vermelhos: Gaston Liendo (auxiliar técnico - FOR), Pedro Augusto (FOR).

Gols: Kaio Jorge (33'/1ºT), Lucas Silva (40'/1ºT).

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa (Mancuso), Pol Fernandéz (Pedro Augusto), José Welison (Calebe), Emmanuel Martínez (Pochettino), Yago Picachu, Lucero, Breno Lopes (Lucca Prior). Técnico: J. Vojvoda.

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno, Lucas Romero (Murilo Rhikman), Lucas Silva, Marquinhos (Bolasie), Christian (Lautaro Díaz), Kaio Jorge (Kaique Kenji), Gabi (Eduardo). Técnico: Leonardo Jardim.