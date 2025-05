Filipe Luís diz que pé de Gerson travou no gramado e vê pênalti em Arrasca

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, disse que Gerson 'travou' o pé no gramado e por isso precisou ser substituído com lesão no joelho esquerdo. Ele ainda citou o sintético ao falar da substituição de Everton Cebolinha.

O que aconteceu

O treinador rubro-negro esclareceu que o meia Gerson precisou ser substituído depois que o pé do meia 'travou' no gramado. Aos 10 minutos do segundo tempo, Gerson sentiu e pediu substituição.

Vamos esperar mais exames. O pé dele travou no gramado e ele está com dor no joelho. Vamos ver os exames e ver o que vai acontecer. Filipe Luis

Filipe Luís também citou o gramado do Allianz Parque, que é sintético, ao falar sobre desconforto de Cebolinha. O atacante saiu do time no intervalo.

O Cebolinha não se sentiu muito bem, ele estava reclamando da parte física. Agora, ele estava numa sequência pesada e deve ter sentido mais pelo gramado sintético.

O que mais ele disse

Arbitragem polêmica. "A arbitragem é protagonista para que lado? Eu vou continuar sem opinar sobre o arbitro. O pênalti do Varela, ele diz que bate na perna dele primeiro. O pênalti do Arrasca obviamente é pênalti. Mas não vou opinar."

Grandeza do partida. "Foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder. O clássico moderno do futebol brasileiro. O Palmeiras leva você até onde ele quer, mas o time não abdicou em nenhum momento de jogar. O Palmeiras tem um grande elenco. Levamos o jogo até a onde a gente queria. Depois do gol, foi superação, as trocas potencializaram o time e o espírito de equipe prevaleceu."

Trabalho mental. "Sobre o mental, para que eu possa preparar o time contra Palmeiras, um jogo grande de Libertadores, ou contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque esses jogos grandes são para grandes jogadores. Esses jogos grandes são os mais gostosos de fazer. O campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido. A gente já buscou distâncias maiores. Estamos na décima rodada e nada está decidido. É um calendário que exige muito de todas as equipes de todos os treinadores."

Substituições. "Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa a partida são potencializadores da equipe. Para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra porque ele pode resolver o jogo em cinco minutos. Eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo, eles entendem isso. O Pedro entrou sustentando a bola, dando o alívio que a gente precisava tanto. Esses são os jogadores que a gente precisa."

Varela como volante no lugar de Leo Ortiz. "Primeiro, que jogador o Varela, que espetáculo ter esse jogador no elenco. Um cara muito especial. Depois de tudo o que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. Tem detalhes da posição que ele (Ortiz) não faz tão bem como faz o Varela, por esse motivo eu mantive o Varela. Optei por manter isso e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. O Varela de volante foi muito bem. Feliz por ter dado certo."

O peso da vitória. "A vitória contra um time desse nível num campo sintético que é muito complicado de jogar. Vale três pontos, como valia os outros jogos. Eu continuo o mesmo. Se vão me criticar., só peço que sigam vendo o que está sendo feito. Eu continuo sendo o mesmo, com critica ou sem críticas. Se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar e falar: 'por falta de trabalho não foi'. Hoje foi uma vitória especial, que a gente vai comemorar muito."

De olho no mercado. "Esse aqui é o melhor elenco. Mas podemos melhorar ainda mais. Quando abrir o mercado, vamos tentar reforçar amis ainda. Mas nem o Flamengo nem o Palmeiras por terem os melhores elencos têm a vitória certa."

Matias Viña perto de voltar. "Tá muito perto de voltar, vem treinando com a equipe nos últimos dias. Acredito que ele está muito perto de voltar."

Próxima partida

O próximo adversário do rubro-negro é Deportivo Táchira em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Mengão recebe o time venezuelano na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.