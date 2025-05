Filipe Luís celebra "vitória maiúscula" contra o Palmeiras e exalta elenco do Flamengo

Filipe Luís celebrou a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, neste domingo, por 2 a 0, em pleno Allianz Parque. O técnico destacou a importância de vencer um rival do nível do Alviverde, concorrente direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder. os dois maiores elencos do país. O clássico moderno do futebol brasileiro. O Palmeiras te leva a um terreno que te impede de jogar da forma que você quer. Sabíamos disso, da força que eles têm. O time não abdicou em nenhum momento de jogar. Fomos mais determinantes nas áreas, tivemos controle no segundo tempo. Levamos o jogo que queríamos. A partir do gol foi superação. Os jogadores estavam mais cansados, mas correram até o final. As trocas melhoraram a equipe. Vitória maiúscula da equipe. Os jogadores tiveram um espírito de equipe", disse.

"A vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, no campo sintético que é complicado, temos que valorizar. É muito importante. Vale três pontos, como todos os outros jogos. Tenho muito claro onde quero chegar e como vou fazer isso. Espero que sigam o que está sendo feito, como o time está jogando. Resultado eu não controlo. O rime vai oscilar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas ou elogios. Se um dia eu sair dessa cadeira, eu vou deitar na minha cama e falar, por falta de trabalho não foi. Trabalho muito para que eles fiquem a vontade dentro de campo. Foi uma vitória importante e quarta-feira tem mais", ampliou.

O comandante ainda fez questão de valorizar a equipe como um todo. Ele destacou a importância dos jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. Autor do segundo gol, Ayrton Lucas saiu do banco de reservas.

"Costumo dizer para eles que o pessoal que não começa são potencializadores. Tem tanta ou mais importância o que joga 5 do que o que fica os 80. Porque ele entra e pode resolver o jogo. As trocas são mais importantes que o pessoal que começa. Por isso queria enaltecer a equipe. A equipe vem acima de tudo. Eles entenderam isso. O Pedro, por exemplo, deu um alívio segurando a bola. Eu quero jogadores diferenciais no elenco e que potencializa a equipe", declarou.

Por fim, Filipe Luís falou rapidamente sobre a arbitragem. Ramon Abatti Abel (SC) marcou dois pênaltis, um para cada lado. Em ambos os casos o árbitro foi ao VAR rever o lance. O Palmeiras parou no goleiro Rossi, enquanto Arrascaeta não desperdiçou para o Flamengo.

"A arbitragem foi protagonista para que lado? Não vou opinar sobre. O pênalti do valera disse que bateu na perna primeiro. O pênalti do Arrascaeta óbvio que foi. Repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Eles tem muita cobrança pela frente", finalizou.

Com o resultado, o Flamengo foi aos 21 pontos, um a menos que o líder Palmeiras.

O clube volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Deportivo Táchira-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro terá o Fortaleza no próximo domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada.