Executivo do Corinthians reclama de arbitragem de empate com o Atlético-MG e promete mudança de postura

No último sábado, o Corinthians empatou sem gols com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, expressou a sua indignação com a equipe de arbitragem da partida e prometeu uma mudança de postura no tratamento de tais situações.

O árbitro do duelo foi o gaúcho Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS). Daniel Nobre Bins (RS) esteve a cargo do VAR. Na visão do executivo, o juiz interferiu diretamente na partida com as decisões em lances polêmicos.

"O Corinthians, a partir de hoje, não faz mais nenhum envio de ofício para a CBF, porque não vamos ficar aqui toda rodada, todas as vezes que estamos sendo prejudicados. Hoje, a arbitragem interferiu no jogo. O árbitro estava perto do jogo, do defensor do Atlético-MG, era um segundo amarelo, e interferia na partida. Eu fiz uma pergunta para ele, e se fosse o meu zagueiro? Ele merecia o amarelo. Ele não soube me responder, merecia. Foi um lance que interferiu 100% no jogo", disse Fabinho Soldado antes da coletiva do técnico Dorival Júnior.

O lance em questão diz respeito a Lyanco, do Atlético-MG. O defensor já estava amarelado e fez uma falta em Héctor Hernández por volta dos 35 minutos do primeiro tempo. Acontece que o atacante do Corinthians partiria em velocidade e foi parado pelo zagueiro - o último homem - com um puxão na camisa, o que impediu o espanhol de seguir.

O VAR, vale mencionar, não pode interferir e recomendar a revisão de lances de segundo cartão amarelo, somente em casos de vermelho direto. Dessa forma, a decisão de campo de Rafael Rodrigo Klein de não dar o segundo amarelo para Lyanco foi mantida.

Outro lance que causou polêmica na partida foi a não expulsão de Rubens já nos acréscimos da partida. O lateral deu duro carrinho em Breno Bidon e, inicialmente, Rafael Rodrigo Klein mostrou o cartão vermelho. Após revisão no VAR, porém, o árbitro voltou atrás, retirou o vermelho e apresentou apenas o amarelo.

"A partir de hoje, todas as vezes que o Corinthians se sentir prejudicado, nós vamos vir aqui e expressar nossa indignação. Porque milhares de ofícios são enviados e não vemos melhora. É até uma crítica construtiva para que, de alguma forma, a arbitragem brasileira possa melhorar. Falei para o professor que essa parte da arbitragem nós, como Corinthians, falaríamos, e essa é nossa indignação em relação ao que aconteceu hoje", concluiu Fabinho Soldado.