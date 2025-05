Em 'pódio 9 Club', Luigi Cini se sagra campeão do Park do STU National Florianópolis

Em um raro pódio "9 Club", em Florianópolis, com todos acima dos 90 pontos, o curitibano Luigi Cini recebeu dos juízes a nota 92,00 e sagrou-se campeão da segunda etapa do STU National 2025 de skate park. Gui Khury ficou com o vice (90,03) e o novato Nicolas Falcão, único skatista da casa entre os finalistas, figurou em terceiro lugar.

Luigi Cini, um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando chegou à final e terminou na sétima colocação, não pôde estar na etapa de abertura do circuito brasileiro de skate, em Criciúma, porque estava treinando em Roma para o Mundial, que acontece na própria capital italiana a partir do dia 1º de junho. Portanto, tinha o objetivo de recuperar o tempo perdido e se recolocar bem no ranking da temporada nacional.

"Realmente, não lembro se já houve uma final no STU com um pódio em que todos tiveram notas acima dos 90. Independentemente disso, mostra o alto nível que a galera mostrou na final aqui em Floripa. O Gui e o Nicolas quebraram tudo também, com notas que em muitos eventos seriam mais que o suficiente para dar o título a eles. Nunca sabemos ao certo quanto valerá uma volta, o que mais será valorizado nela. Mas tracei uma estratégia para atingir um bom nível", disse Luigi.

A final é dividida em dois tempos de 20 minutos, com um tempo técnico de cinco minutos para os devidos ajustes dos skatistas com seus treinadores. No total, cada finalista conseguiu dar seis voltas. Quem saiu na frente foi Gui Khury, que cravou seu 90,03 logo na primeira vez que foi à pista, já subindo bem o sarrafo. Nicolas Falcão chegou aos 90,00 na sua quarta volta. Até que Luigi, após duas quedas seguidas, voou na sua quinta volta para o alto do pódio.

"Estamos com uma nova geração muito boa, com o Nicolas e o Miguel Leal, por exemplo. Todos são ótimos skatistas e tenho certeza de que essa final de hoje será um trampolim para eles. Temos várias e diferentes pistas por aí e veremos como se sairão em cada uma delas. Essa aqui de Floripa é perfeita, uma das melhores. Mas há umas menores e um pouco mais difíceis de andar. É muito irado ver como eles chegam na cena", elogiou Luigi.

Atual campeão brasileiro amador, Nicolas Falcão corre sua primeira temporada de STU. Na primeira etapa, em Criciúma, já fez sua primeira final e por pouco não subiu ao pódio, terminando em quarto lugar.

"É um momento marcante para mim. Fiz meu primeiro pódio de STU justamente na minha casa, praticamente no meu quintal, treino diariamente aqui. Consegui fazer uma voltaça. É demais dividir tudo isso com o Luigi, skatista olímpico, que tem uma baita experiência, e com o Gui, um fenômeno cheio de recordes no Guinness. Eu estou chegando agora e feliz demais de fazer parte disso, de estar integrando com essa galera. Vamos com fé em Deus por mais", vibrou Falcão.

RESULTADO FINAL - PARK MASCULINO

1º - Luigi Cini - 92,00

2º - Gui Khury - 90,03

3º - Nicolas Falcão - 90,00

4º - Miguel Leal - 89,95

5º - Gustavo Picaski - 86,16

6º - Pedro Quintas - 50,00