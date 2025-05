Dorival analisa "blindagem" ao elenco do Corinthians em meio à crise política e diz: "Estamos focados"

O Corinthians vive uma crise política nos bastidores do Parque São Jorge, e tal situação já está reverberando entre os jogadores do elenco. Na última quinta-feira, o presidente Augusto Melo foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados ao caso VaideBet, o que causou apreensão nos atletas.

O empate do último sábado contra o Atlético-MG foi o primeiro duelo do Corinthians após o indiciamento de Augusto Melo. Em função disso, o técnico Dorival Júnior não conseguiu fugir das perguntas relacionados ao caos político que ronda o Parque São Jorge.

Conhecido por ser um bom gestor de grupos, Dorival comentou a blindagem ao elenco corintiano em meio a crise política no clube e deixou claro que o foco dentro do CT Dr. Joaquim Grava é um só: o futebol.

"Eu acho que a blindagem existe. É interessante porque existe um respeito muito grande por parte da diretoria do Corinthians, assim como da oposição, não interferindo em sentido nenhum no departamento de futebol, mais especificamente dentro do nosso centro de treinamento. Esse respeito tem sido importante", disse o treinador.

"É natural que nós temos um problema, que todos sabem. Mas mais importante que isso, é que lá dentro nós estamos focados, trabalhando apenas em busca de resultados, os melhores resultados possíveis para a nossa equipe", concluiu o comandante.

Indiciamento de Augusto causa apreensão em atletas

Embora Dorival tenha dito que a blindagem existe, a Gazeta Esportiva apurou com diferentes fontes que alguns jogadores ficaram aflitos com as recentes notícias envolvendo Augusto Melo. Além de indiciado, o mandatário também está sob risco de impeachment, com votação a ser realizada nesta segunda-feira. Os atletas procuraram seus empresários e outros dirigentes do clube para entender o que está acontecendo com o presidente e como ficará a situação a partir de agora.

Neste sentido, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, exerce um papel fundamental. O dirigente está trabalhando com os objetivos de blindar o CT Dr. Joaquim Grava do caos administrativo e manter o elenco focado somente no futebol.

Esta não é a primeira vez que Fabinho precisa 'isolar o CT' das notícias ligadas à política alvinegra. Durante o ano passado, Fabinho viu o presidente Augusto Melo sofrer um pedido de impeachment em meio à briga contra o rebaixamento no Brasileirão. O time conseguiu se salvar da queda e ainda garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores.

Contratado no início do mandato de Augusto, em janeiro de 2024, Fabinho tem a confiança da comissão técnica e do grupo de jogadores e usa de sua experiência no mundo do futebol para não deixar com que as notícias políticas afetem a equipe.

O trabalho de Fabinho precisará continuar, já que o Corinthians terá uma semana movimentada pela frente. Fora dos gramados, q votação do impeachment de Augusto Melo, relacionada ao caso VaideBet, será retomada no Parque São Jorge nesta segunda-feira. A primeira chamada acontece às 18h (de Brasília) e a segunda às 19h.

Enquanto isso, já na terça-feira, o Corinthians entra em campo para decidir sua vida na Copa Sul-Americana. O Timão visita o o Huracán-ARG às 21h30, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela última rodada do Grupo C. A equipe precisa da vitória se quiser ir aos playoffs sem depender de outros resultados.