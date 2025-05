Diretor do Flamengo critica postura do Palmeiras e relata invasão ao vestiário dos árbitros

Após a vitória de 2 a 0 do Flamengo no Allianz Parque, neste domingo, o diretor José Boto criticou a postura do Palmeiras em relação a arbitragem. O português entende que o Verdão não tem razão em reclamar e relatou que um dirigente do clube paulista - sem citar nomes - invadiu o vestiário dos árbitros após o jogo.

"É triste ver um jogo bem disputado, contra uma equipe muito boa como o Palmeiras, e ver o técnico deles falar só de arbitragem. O dirigente deles invadir a cabine dos árbitros como se eles estivessem razão. Foi uma falta fora da área que o árbitro transformou em pênaltis. Um pênalti que que ele não marcou e o VAR tem que chamar. Um pisão no Luiz Araújo que seria o segundo amarelo pro Palmeiras. E o Palmeiras fica se queixando do árbitro", disse.

"O técnico falou a coletiva inteira sobre isso e invadiram o vestiário do árbitro. Não pode ser ser assim. Quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por esse caminho. A CBF não pode se deixar pressionar por coisas destas que são de terceiro mundo", completou.

Ramon Abatti Abel (SC) marcou dois pênaltis, um para cada lado. Em ambos os casos o árbitro foi ao VAR rever o lance. O Palmeiras parou no goleiro Rossi, enquanto Arrascaeta não desperdiçou para o Flamengo.

O auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, detonou o VAR e a arbitragem brasileira como um todo em entrevista coletiva após a derrota no Allianz. Filipe Luís, por sua vez, preferiu não opinar.

Com o resultado, o Flamengo foi aos 21 pontos, um a menos que o líder Palmeiras.

O clube volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Deportivo Táchira-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro terá o Fortaleza no próximo domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada.