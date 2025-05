São Paulo: Zubeldía vê do sofá os problemas reaparecerem e a pressão subir

Luis Zubeldía assistiu longe do Morumbis a uma das piores atuações do São Paulo no ano e viu problemas reaparecerem na derrota para o Mirassol.

O que aconteceu

O técnico cumpriu suspensão e não esteve no estádio, mas viu a pressão da torcida voltar a crescer. As escolhas da comissão técnica não agradaram aos torcedores, que protestaram desde a saída para o intervalo ao final do primeiro tempo.

A escalação com três meio-campistas já causou por ser um jogo em casa, e o São Paulo precisando se impor. Pablo Maia, Alisson e Oscar começaram o jogo, mas existia a expectativa de Matheus Alves ou Rodriguinho atuarem mais avançados, e Oscar jogar como segundo volante — como foi muito bem contra o Náutico. Mas isso não aconteceu, e Zubeldía ainda viu Oscar virar preocupação.

Oscar saiu lesionado e pode ser problema mais uma vez. O meia de 33 anos foi substituído no intervalo com dores na coxa esquerda e será submetido a exames hoje. A lesão é a mesma que fez o atleta ficar sem ser relacionado por 10 partidas.

Ryan voltou a ser aclamado pela torcida após atuação ruim de André Silva. Os 30 mil torcedores que estiveram no Morumbis pediram a entrada do garoto desde os 15 minutos do 2º tempo, enquanto André Silva sofria para dar sequência nas jogadas. Ryan só teve 13 minutos em campo, e o São Paulo só acertou o gol uma vez na etapa final.

A dupla de laterais no lado direito também não agradou. O São Paulo atuou por 11 minutos com Ferraresi e Cedric pelo lado direito, quando já precisava correr atrás do placar, e o apoio do setor era nulo no ataque. Ryan entrou nos minutos finais justamente na vaga de Ferraresi, mas já com o time muito desorganizado.

A situação nas Copas já não conforta o torcedor, que vê o time emplacar resultados ruins no Brasileirão. Apesar de já classificado para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, o revés contra o Mirassol não evitou as vaias após o apito final. O São Paulo tem 12 pontos em 10 rodadas e apenas duas vitórias (com seis empates e duas derrotas).

Hoje foi um jogo atípico. Acho que a gente não conseguiu pressionar tão bem, faltou um pouco mais de gás para nós. Mas a partir de amanhã a gente vai começar a ver os vídeos, ver o que a gente errou e o que tem para melhorar. Luciano, em entrevista na zona mista, após a derrota para o Mirassol

Zubeldía tem a chance de dar uma resposta para esses problemas em poucos dias. O São Paulo volta a campo na terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores