De olho no G-4, Novorizontino e Operário enfrentam times da zona de rebaixamento da Série B

Buscando uma vaga no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Operário-PR voltam a campo neste domingo para a sequência da nona rodada. Eles enfrentam Paysandu e Amazonas, respectivamente, times que estão na zona de rebaixamento e ainda não venceram.

Depois de sofrer sua primeira derrota na competição, diante do Atlético-GO, por 1 a 0, fora, o Novorizontino se reabilitou bem. Empatou por 2 a 2 com a Ferroviária, em casa, e venceu o Athletic, por 2 a 0, fora, chegando a 13 pontos. O duelo com o Paysandu será às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), onde ainda não perdeu, com duas vitórias e dois empates.

Os visitantes, por outro lado, têm quatro empates e quatro derrotas. Com apenas quatro pontos, começaram a rodada na vice-lanterna (19ª). Fora de casa, o Paysandu tem dois empates e duas derrotas. No último jogo, empatou por 2 a 2 com o América-MG.

Amazonas e Operário entram em campo, às 18h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), com situações praticamente idênticas. Os paranaenses têm 13 pontos e miram o G-4, enquanto os amazonenses têm quatro, na lanterna (20º), e ainda não venceram.

O Operário chega em ótimo momento, com três vitórias seguidas: América-MG, por 1 a 0, Cuiabá, por 3 a 2, e Botafogo, por 3 a 0. Fora de casa, soma duas vitórias e duas derrotas. No meio de semana, o time foi eliminado na Copa do Brasil, mas vendeu caro a vaga para o Vasco, perdendo apenas nos pênaltis.

O Amazonas, com quatro empates e quatro derrotas, busca reagir o quanto antes. Uma boa notícia é que o time vem de dois empates por 1 a 1, com CRB, em casa, e Volta Redonda, fora. Três dos quatro pontos do time foram conquistados diante de sua torcida, condição em que tem três empates e uma derrota.

A nona rodada ainda terá três jogos na segunda-feira e um na terça. Destaque para o Vila Nova, que briga pela liderança, e para o paulista Botafogo.

Confira os jogos da 9ª rodada:

DOMINGO

16h

Novorizontino x Paysandu

18h30

Amazonas x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Coritiba

20h

Botafogo x CRB

21h

Cuiabá x Vila Nova

TERÇA-FEIRA

19h30

América-MG x Atlético-GO