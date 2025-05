Cuca lamenta elenco reduzido e cobra mais eficácia do Atlético

Cuca, técnico do Atlético, reconheceu o mau desempenho da equipe no primeiro tempo da partida deste sábado, contra o Corinthians, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com um empate sem gols. O treinador também ressaltou a dificuldade de não contar com todo o elenco à sua disposição.

Apesar disso, destacou que o time teve boas oportunidades. "(a equipe) Teve chances claras, claríssimas que a gente perdeu. Houve lances que perdemos que eram mais perto do que um pênalti" completou.

Na etapa final, o desempenho melhorou, mas não o suficiente para garantir a vitória do Galo da casa. "No segundo tempo até foi melhor, mas o Corinthians soube defender e defendeu bem" avaliou.

Mesmo com o futebol abaixo do nível esperado, Cuca acreditava que era possível vencer na Arena MRV, mas para isso, todos precisam ser mais eficazes. "Lógico que você sempre pode jogar melhor, produzir mais, mas tem que ser mais eficaz, a palavra é essa".

Além disso, o treinador abordou as dificuldades que enfrenta com o elenco. Um surto de gripe atingiu diversos jogadores e comprometeu o rendimento da equipe. "Tem uns caras baqueados. O Gabriel Menino não conseguiu nem vir para o estádio. O Natanael entrou sem real condição", revelou.

Por fim, projetou o desafio contra o Cienciano, na próxima quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Arena MRV. "Vamos poupar quinta e aí perdemos o primeiro lugar ou até não classificamos? Temos um elenco curto, não dá para poupar muitos jogadores ao mesmo tempo, toda vez", concluiu o treinador do Atlético.