Cruzeiro vence o Fortaleza fora de casa e diminui distância para o líder Palmeiras

O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo, no Castelão, no Ceará, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge e Lucas Silva marcaram os gols do Cabuloso, que encostou no líder Palmeiras.

A equipe do técnico Leonardo Jardim ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, dois a menos que o Verdão, que perdeu para o vice-líder Flamengo (21) também neste domingo. Do outro lado, os comandados de Vojvoda amargaram a quarta derrota no Brasileiro e caíram para a 16ª posição, com dez unidades.

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, quando encerra sua participação na Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fe, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Leão do Pìci visita o Racing-ARG na quinta, no estádio Presidente Perón, na Argentina, em busca de uma vaga no mata-mata da Libertadores.

+? ?????? ???? ? ???????? ??????? ?????! ?? Fim de jogo com gols de Kaio Jorge e Lucas Silva, garantindo mais uma vitória do Cabuloso fora de casa no Brasileirão! VAMOOOOS!!! ?? ? #FORxCRU | 0-2 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/8bEcqoB1AF ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 26, 2025

O jogo

O Cruzeiro construiu a vantagem no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Gabigol recebeu na entrada da área e tocou de primeira para Kaio Jorge. O atacante finalizou na saída de João Ricardo e inaugurou o marcador para o time mineiro.

Gabigol apareceu mais uma vez aos 40 minutos. O camisa nove recebeu na direita e passou para Lucas Silva. O capitão do Cruzeiro levou para o pé esquerdo e bateu no canto para ampliar o placar.

O Cabuloso ficou com um jogador a mais na reta final da partida. Aos 38 minutos, Pedro Augusto, que entrou no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 0 X 2 CRUZEIRO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 25 de maio de 2025 (domingo)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



Cartões amarelos: Gustavo Mancha e Emmanuel Martínez (Fortaleza) / Villalba (Cruzeiro)



Cartões vermelhos: Pedro Augusto (Fortaleza)

GOLS: Kaio Jorge, aos 33 minutos do 1º tempo e Lucas Silva, aos 40 minutos do 1º tempo (Cruzeiro)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa (Mancuso); Pol Fernández (Pedro Augusto), Zé Welison (Calebe) e Emmanuel Martínez (Pochettino); Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes (Lucca Prior).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Murilo Rhikman), Lucas Silva e Christian (Lautaro Díaz); Marquinhos (Bolasie), Gabigol (Eduardo) e Kaio Jorge (Kaique Kenji)



Técnico: Leonardo Jardim