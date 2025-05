Corinthians evolui com Dorival e alcança melhor marca defensiva da temporada

O Corinthians só empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG no último sábado, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O que chamou a atenção é que o Timão, mais uma vez, passou ileso no setor defensivo e alcançou sua melhor marca defensiva da temporada.

Ao não ter sido vazado no último sábado, o Corinthians alcançou a marca de quatro partidas consecutivas sem sofrer gols, o que ainda não havia acontecido na atual temporada. A melhora defensiva da equipe passa muito pela chegada do técnico Dorival Júnior.

Nos últimos quatro jogos, o Timão somou três vitórias (contra Racing-URU, Novorizontino e Santos, as três por 1 a 0) e um empate (0 a 0 contra o Atlético-MG). Foram três gols marcados e nenhum sofrido.

Até então, a melhor sequência defensiva do Timão havia sido em março deste ano. Ainda sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz, o Corinthians não foi vazado em três partidas seguidas contra Barcelona de Guayaquil-EQU (2 a 0) e Palmeiras (1 a 0 e 0 a 0). A série foi interrompida no empate em 1 a 1 com o Bahia, após a final do Paulista.

Melhorar o setor defensivo do Corinthians tem sido uma das prioridades de Dorival desde a chegada ao clube, e o trabalho vem dando resultados. Em oito jogos, a equipe foi vazada apenas cinco vezes.

A estabilidade promovida por Dorival na defesa alvinegra é geral. Nesses últimos quatro jogos, por exemplo, o setor foi composto por três duplas de zaga diferentes. Contra o Racing-URU, foram André Ramalho e Tchoca. Depois, Ramalho e Cacá diante de Novorizontino e Santos. Já contra o Galo, a dupla foi Cacá e Tchoca.

"É repetição. Repetição de treinamentos, mostrando conceitos, corrigindo com vídeos. Estamos fazendo isso praticamente todas as semanas. É um trabalho repetitivo, mas que com certeza traz decisões importantes. Até porque o jogador sabe o que vai acontecer na frente dele, quem vai sair para uma cobertura, quem vai entrar para uma interceptação, quem vai cobrir determinado setor. Isso tudo é trabalho, é treinado", destacou o comandante em coletiva no último sábado.

"Quando você define um comportamento e o jogador cumpre, a possibilidade de tomar um gol diminui. Aumenta muito se você cumprir funções táticas que levem ao gol adversário. Acho que ainda está faltando esse pequeno detalhe para completar todo esse processo que vem sendo exaustivamente trabalhado", completou Dorival.

Agora, a missão de Dorival Júnior é dar continuidade a esse processo já nesta terça-feira, quando o Corinthians entra em campo e decide sua vida na Copa Sul-Americana. O Timão encara o Huracán-ARG às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela última rodada do Grupo C, e precisa vencer se quiser avançar aos playoffs sem depender de outros resultados.

"Precisamos de todo o elenco. É uma semana importante para gente. Uma decisão fundamental na terça-feira. Um jogo perigosíssimo, merece um cuidado especial, e espero que possamos repetir o espírito que tivemos aqui hoje", finalizou Dorival.