Comentarista do UFC faz campanha por liberação de doping: "Não quero pesos-pesados gordos"

Uma das maiores batalhas que o esporte mundial enfrenta há bastante tempo é a tentativa de erradicar o uso de doping por parte dos atletas, a fim de fazer com que as competições sejam, de fato, disputadas sob igualdade de condições. Entretanto, há quem defenda o uso dos famosos 'PEDs' ('Performance Enhancing Drugs' ou, traduzido, drogas que melhoram o desempenho), como parece ser o caso do comentarista do UFC Joe Rogan.

Em recente episódio do seu podcast 'The Joe Rogan Experience', o comentarista do UFC defendeu o fim das políticas antidoping no MMA, especialmente entre atletas do peso-pesado. Categoria com o maior intervalo entre o peso mínimo e o máximo (94 a 120kg), a divisão dos pesados - até por conta dessa característica - possui a maior variedade de tipos físicos entre os lutadores.

Mas, na opinião de Joe Rogan, os 'gordinhos' do peso-pesado deveriam ser extintos em favor dos 'bombados'. Nem que para isso seja necessário abrir mão do controle antidoping e fazer vista grossa para o uso de substâncias proibidas que aumentem a performance física dos atletas.

"Ah, sim, eu quero diversão. Eu não quero ver pesos-pesados gordos. Saiam daqui. Quero Alistair (Overeem) de volta. Coloquem eles de volta no 'molho' (esteroides)", disparou Rogan.

Programa antidoping do UFC

Apesar do aparente desejo do comentarista, é altamente improvável que o UFC abra mão do seu programa antidoping, que foi implementado em 2015. Durante anos, o controle era feito pela USADA, mas, desde janeiro de 2024, a 'Drug Free Sport International' - comandada pelo ex-agente do FBI George Piro - assumiu o posto de órgão regulador do combate ao uso de substâncias proibidas par parte do Ultimate.

