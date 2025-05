Com reservas, Inter busca empate contra o Sport pelo Brasileirão

Com um time reserva, o Internacional buscou o empate por 1 a 1 contra o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barletta anotou para o time rubro-Negro e Gustavo Prado igualou para a equipe gaúcha.

#SPTxINT | 1-1 | 2T | 54? - Jogo encerrado. Com gol de Gustavo Prado, Inter empata com o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 1 . Colorado voltará a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Bahia. TODOS AO GIGANTE! ?? #JuntosFazendoHistória pic.twitter.com/5NCcBYi3DC ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 25, 2025

Na 14ª posição, o Inter tem 11 pontos, com apenas dois de vantagem para a zona de rebaixamento. Já o Sport, lanterna do campeonato, contabiliza apenas três pontos somados.

Às 19h (de Brasília) desta terça-feira, o Inter enfrenta o Bahia, pela Copa Libertadores, no Beira-Rio. Já o Sport volta a campo somente no próximo domingo, quando visita o Mirassol, pela 11ª rodada do Brasileiro, a partir das 11h.

O jogo

Logo aos sete minutos, o Sport inaugurou o marcador. Hereda recebeu em profundidade pela direita e cruzou rasteiro para a área do Inter. O goleiro Anthoni deixou o rebote para Barletta, que empurrou para o fundo do gol.

Os gaúchos empataram o jogo com um golaço. Aos três minutos do segundo tempo, Gustavo Prado recebeu de Thiago Maia pela direita. O atacante encarou Hereda, cortou o defensor e bateu de direita, no ângulo de Caíque França.

Aos 41 minutos do segundo tempo, na tentativa de recuperar a bola, Ronaldo deu uma entrada dura em Igor Cariús. Após revisão no VAR, o volante recebeu o cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 1 INTERNACIONAL

Local: Ilha do Retiro, em Recife-PE



Data: 25 de maio de 2025 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (PR)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Cartões Amarelos: Lucas Cunha, Sérgio Oliveira (Sport); Braian Aguirre (Internacional)



Cartão Vermelho: Ronaldo (Internacional)



Gols: Barletta, aos 7' do 1ºT (Sport) / Gustavo Prado, aos 3? do 2ºT (Internacional)

Sport: Caíque França; Lucas Cunha (Romarinho), Antônio Carlos e Chico; Hereda, Sérgio Oliveira (Du Queiroz), Zé Lucas (Atencio) e Carius (Dalbert); Lucas Lima; Barletta (Christian Ortiz) e Pablo.



Técnico: Antônio Oliveira

Internacional: Anthoni; Aguirre, Juninho, Clayton e Bernabei; Ronaldo e Thiago Maia (Luis Otávio); Romero (Vitinho), Gustavo (Raykkonen) e Tabata (Yago Noal); Ricardo Mathias (Lucca).



Técnico: Roger Machado