Com Neymar, Santos bate Vitória no Brasileiro e quebra jejum de sete jogos

O Santos colocou fim a um jejum incômodo de sete jogos sem vencer. Na noite deste domingo, o Peixe bateu o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme anotou o gol do triunfo santista. Neymar, mais uma vez, começou no banco de reservas e entrou por volta dos 17 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Santos ganhou a primeira com o técnico Cléber Xavier e findou um jejum de vitórias que já durava mais de um mês - o último triunfo havia sido no dia 16 de abril. O Alvinegro Praiano segue na zona de rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna. Agora, a equipe aparece na 18ª posição, chegando aos oito pontos. Já o Vitória ocupa o 17º posto, com nove.

O Santos, agora, volta a campo no meio de semana para um amistoso. O Peixe recebe o RB Leipzig, da Alemanha, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Pelo Campeonato Brasileiro, o time santista pega o Botafogo no domingo (01), às 16h, em casa, pela 11ª rodada.

Do outro lado, o Vitória retorna aos gramados pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogando a vida no Grupo B, a equipe visita o Universidad Católica-EQU nesta quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa.

O jogo

O Santos teve uma oportunidade de ouro para abrir o placar, mas desperdiçou. Barreal fez grande lançamento para Guilherme. O camisa 11 dominou, avançou em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, mas bateu por cima do gol e perdeu.

Mas aos 19 minutos, Guilherme se redimiu. Em jogada trabalhada, o camisa 11 passou para Deivid Washington. O centroavante tocou para Souza, que apareceu no corredor pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Guilherme subiu de cabeça e estufou as redes de Lucas Arcanjo: 1 a 0.

Dois minutos depois, o Vitória respondeu. Osvaldo finalizou de fora da área e Gabriel Brazão fez grande defesa, mas deu rebote. Na sobra, Renato Kayzer apareceu sozinho perto da pequena área e acabou cabeceando pela linha de fundo para sorte do Santos. Em sequência, Kayzer tentou de fora de área e Brazão espalmou para escanteio.

Com 45 minutos, o Vitória tentou levar perigo novamente. Osvaldo cobrou falta para dentro da área e Lucas Halter subiu mais alto que a zaga do Santos, mas cabeceou por cima do gol defendido por Brazão.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Lucas Braga, ex-Santos, arriscou finalização de fora da área, porém mandou para fora. Cinco minutos depois, foi a vez de Deivid Washington tentar o chute da entrada da área, mas também não teve sucesso e ela foi por cima do travessão.

Com 19 minutos, o Santos quase ampliou a vantagem no marcador. Rollheiser chutou forte de fora da área e acertou a trave esquerda do gol defendido por Lucas Arcanjo. Aos 26, o Vitória esteve próximo de deixar tudo igual em boa finalização de Léo Pereira dentro da área, mas Brazão defendeu.

Aos 38 minutos, Brazão salvou o Peixe novamente. Jamerson levantou bola na área e o ataque do Vitória conseguiu raspar de cabeça, mas o goleiro do Santos saiu do gol e fez uma defesa importantíssima. Nos acréscimos, Neymar quase marcou de falta, mas foi a vez de Lucas Arcanjo brilhar e mandar para escanteio.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 0 X 1 SANTOS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 25 de maio de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

GOL: Guilherme, aos 19? do 1ºT (Santos)



Cartões amarelos: Luan Peres (Santos) / Matheuzinho, Ricardo Ryller e Baralhas (Vitória)



Cartão vermelho: nenhum

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Lucas Braga), Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer.



Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Barreal (Neymar), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme (Thaciano).



Técnico: Cleber Xavier