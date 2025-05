Braithwaite volta a marcar, Grêmio vence o Bahia e respira n Brasileirão

Jogando ao lado de seu torcedor, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, neste domingo (25), na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo dinamarquês Martin Braithwaite, em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o Grêmio se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, o Imortal está provisoriamente 12ª posição, com 12 pontos. O Bahia está no sétimo lugar, com 15 pontos.

Pelo Brasileirão, Grêmio e Bahia voltam a jogar apenas no próximo fim de semana. O Tricolor Gaúcho visitará o Juventude no dia 1º de junho, domingo, às 16h (de Brasília). Por sua vez, os baianos recebem o São Paulo um dia antes, às 18h30.

O único gol do jogo foi marcado pelo dinamarquês Martin Braithwaite. O atacante do Grêmio sofreu pênalti após disputa com o goleiro Marcos Felipe. Na cobrança, ele mesmo converteu e abriu o placar para os gremistas. O dinamarquês não marcava desde 30 de abril, quando balançou a rede contra o CSA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 0 BAHIA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 25 de maio de 2025 (domingo)Horário: às 11h (de Brasília)

Público: 14.050 presentes

Renda: R$ 883.424,00

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto (MG)

Cartões amarelos: Franco Cristaldo, Francis Amuzu, Cristian Pavón e Aravena (Grêmio); David Duarte, Santiago Mingo e Everton Ribeiro (Bahia)

Gol: Martin Braithwaite, aos 16 do 2ºT (Grêmio)

Grêmio: Tiago Volpi; Marlon, Kannemann, Wagner Leonardo e João Pedro (Ronald); Dodi e Villasanti; Francis Amuzu (Pavón), Franco Cristaldo (Gustavo Martins) e Cristian Olivera (Aravena); Martin Braithwaite (Arezo). Técnico: Mano Menezes

Bahia: Marcos Felipe; Luciano Juba, Santiago Mingo, David Duarte e Gilberto (Santiago Arias); Michel Araújo (Rodrigo Nestor), Caio Alexandre e Everton Ribeiro (Kayky); Erick Pulga, Luciano Rodríguez (Willian José) e Cauly (Iago Borduchi). Técnico: Rogério Ceni