Com dois de Lewandowski, Barcelona fecha Campeonato Espanhol com vitória sobre o Bilbao

A temporada 2024/25 do Campeonato Espanhol chegou ao fim. Na tarde deste domingo, no encerramento da 38ª rodada, o já campeão Barcelona venceu o Athletic Bilbao, por 3 a 0, no Estádio San Mamés, com dois gols de Lewandowski e um de Dani Olmo, de pênalti. O polonês, inclusive, alcançou a marca de 101 gols com a camisa do time catalão.

O Barcelona conquistou o título do Espanhol com duas rodadas de antecedência. O clube catalão venceu o Espanyol por 2 a 0 na 36ª rodada e ergueu a taça pela 28ª vez. O time catalão terminou a temporada com o triplete nacional: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Com a vitória neste domingo, o Barcelona encerrou o Campeonato Espanhol com 88 pontos, quatro a mais que o vice-líder e rival Real Madrid. Já o Athletic Bilbao fechou a competição na quarta posição, com 70 pontos, e garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Agora, tanto Barcelona como Athletic Bilbao retornam aos gramados apenas na temporada que vem.

O jogo

O Barcelona abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Fermín enfiou boa bola para Lewandowski, e a zaga do Athletic Bilbao não conseguiu cortar. O centroavante invadiu a grande área e encobriu o goleiro Unai Simón, inaugurando o marcador em San Mamés.

E aos 17 minutos, o Barcelona ampliou a vantagem no placar. Raphinha cobrou escanteio fechado para dentro da área e, após desvio na primeira trave, Lewandowski completou de cabeça para o fundo das redes: 2 a 0.

No segundo tempo, o Barcelona só segurou a vantagem construída ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Dani Olmo sofreu pênalti e foi para a cobrança, fechando o placar em 3 a 0. Foi assim que a equipe catalã finalizou a temporada com mais uma vitória - a 28ª em 38 rodadas de La Liga.

Veja mais resultados deste domingo pelo Espanhol: