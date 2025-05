Auxiliar do Palmeiras detona arbitragem após pênalti: 'Jeitinho brasileiro'

João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, criticou muito a arbitragem e o VAR após a derrota do Verdão para o Flamengo por 2 a 0.

Na partida, o Palmeiras desperdiçou um pênalti quando o placar estava 0 a 0. No 2º tempo, o Flamengo fez 1 a 0 em uma penalidade sofrida e convertida por Arrascaeta. Os dois lances foram revisados no VAR e geraram revolta dos times.

O que ele disse

Nas palavras do substituto de Abel Ferreira, que cumpriu suspensão, o Palmeiras perdeu por causa do "jeitinho brasileiro". De acordo com João Martins, o árbitro Ramon Abatti Abel foi pressionado pelo VAR, Wagner Rilway, a dar um pênalti para o Flamengo.

João Martins também declarou que existe a "lei da compensação" no futebol brasileiro, em que se um pênalti é dado para um time, a arbitragem busca conceder um pênalti para equipe adversária.

Já estamos há quatro anos aqui, hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. Sabíamos que era impossível marcar dois pênaltis contra o Flamengo. O pênalti claro do Alex Sandro, mas aí o senhor Wagner [Reway, VAR da partida] não viu. Vamos ser sinceros. Dois pênaltis contra o Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente porque aqui há sempre a lei do jeitinho brasileiro, a lei da compensação. Sabíamos que depois de marcar um pênalti a favor do Palmeiras, daqui pra frente vai ser sempre contra. É assim que funciona. Já marcou um a favor, agora vai marcar contra João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras

Para João Martins, Murilo não fez falta em Arrascaeta no lance que originou o pênalti para o Flamengo. "O Murilo usou o corpo dele para ganhar posição. O Ramon teve a coragem de deixar seguir. Mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e pressiona o máximo com imagens", comentou João.