Cléber Xavier tira "peso grande" das costas com vitória do Santos e valoriza entrega do elenco

Na noite deste domingo, o técnico Cléber Xavier conquistou a sua primeira vitória no comando do Santos. O Peixe se portou bem e bateu o Vitória no Barradão, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme foi o autor do gol do triunfo.

O Santos, assim, voltou a vencer após sete jogos. O Alvinegro Praiano não triunfava desde o último dia 16 de abril, quando ganhou do Atlético-MG, em casa, por 2 a 0. Nesse sentido, Cléber Xavier mencionou o alívio pelo fim do longo jejum, mas pregou cautela para a sequência do Brasileirão, uma vez que o time ainda está no Z4.

"O peso [tirado] é grande, mas temos que ter a clareza de que não saímos do lugar ruim ainda. Além de trabalhar, eu vinha batendo muito nessa tecla da força do grupo. É um grupo que sempre esteve presente desde que eu cheguei, trabalhando, se esforçando. Alguns jogadores com algumas necessidades físicas ainda, de retorno de lesão, e se entregando muito. Jogar aqui é difícil, é um campo pesado. O time do Vitória é agressivo, tirou muito a nossa saída. Conseguimos construir com bolas longas, usando as costas deles. Com uma saída trabalhada, conseguimos um gol, dentro de uma característica que temos trabalhado com posse também. Usamos a estratégia das bolas longas. Defensivamente eles nos machucaram muito pelo lado esquerdo", analisou o treinador.

O Santos atuou na última quinta-feira, quando foi eliminado pelo CRB ainda na terceira fase da Copa do Brasil. A pressão por um bom resultado neste domingo aumentou ainda mais, o que levou Cléber Xavier a parabenizar o esforço e a entrega do elenco na vitória no Barradão.

"No intervalo, mantivemos essa ideia de sair com a bola longa. Criamos situações de novo, tivemos que fazer algumas modificações por questões físicas. A questão do Basso que sentiu por [ficar] muito tempo sem jogar, a bravura de alguns jogadores que foram até o máximo. Jogar quinta-feira e domingo é muito difícil, ainda mais com a pressão e o desgaste que temos. O Vitória fez um bom jogo, nos incomodou muito. Mais uma vez, o Brazão e a nossa defesa foram muito bem. Estou muito satisfeito, muito pelos jogadores, porque muitos merecem essa vitória", afirmou.

Nas últimas coletivas, Cléber Xavier destacou a evolução da equipe sob seu comando, mas a melhora não vinha sendo transformada em resultados. Neste domingo, o cenário foi diferente. O Santos foi competitivo dentro do jogo que se propôs a fazer e saiu com os três pontos, que era o mais importante.

"A evolução, ao ver da comissão técnica, vinha acontecendo, mas faltava o resultado. E hoje, acho que em um jogo que a gente controlou o adversário, mas não conseguiu nenhum domínio. Jogamos com a bola longa, na tentativa do contra-ataque, e conseguimos a vitória. Futebol é engraçado nesse sentido. Houve a permanência da disputa, da competitividade do grupo, da união. Essa vitória é um prêmio para eles", comentou o técnico.

O Alvinegro Praiano segue na zona de rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna. Agora, a equipe santista aparece na 18ª posição, alcançando os oito pontos - tem dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.

Agora, o Santos volta a campo no meio de semana para um amistoso, que já havia sido pré-agendado. O Peixe enfrenta o RB Leipzig, da Alemanha, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Já pelo Campeonato Brasileiro, o time santista encara o Botafogo no próximo domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada.

"Agora é descansar e já continuar trabalhando. Temos um amistoso no meio da semana e vamos ver o que fazemos nesse amistoso. E no domingo, mais um jogo duro contra uma grande equipe, que é o Botafogo. Já queria pedir a ajuda do torcedor santista na Vila. É muito importante para que a gente consiga uma segunda vitória, para que a gente consiga começar a respirar e sair da zona. Acredito que o torcedor do Santos vai entender o momento e vai nos ajudar. Precisamos muito deles", finalizou Cléber Xavier.