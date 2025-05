Chinês Wang Chuquin conquista título mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano é vice

(Reuters) - A China conquistou o título individual no Mundial de tênis de mesa com Wang Chuqin derrotando por 4 x 1 o brasileiro Hugo Calderano na final masculina.

Wang Chuquin, número dois do mundo, conquistou seu primeiro ouro individual no Campeonato Mundial, vingando sua derrota para o brasileiro na Copa do Mundo do mês passado.

Calderano, número três do mundo e o primeiro brasileiro a vencer a Copa do Mundo, não foi páreo para a velocidade do chinês, já que o vencedor da Copa da Ásia forçou Calderano a ficar na defensiva.

"Depois de perder (na) Copa do Mundo, fiquei em dúvida, especialmente durante meu treinamento", disse Chuqin. "Então, eu tinha uma mentalidade de desafiador."

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)