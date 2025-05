CBF divulga áudios do VAR em pênaltis de Palmeiras x Flamengo; confira

A CBF divulgou, na noite deste domingo, os áudios do VAR da vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Palmeiras. O jogo ficou marcado pela marcação de dois pênaltis, um para cada lado.

Ainda no primeiro tempo, Ramon Abatti Abel (SC) entendeu que Varela interceptou um cruzamento com a mão, dentro da área. O VAR, liderado por Wagner Reway (SC), alegou que o toque foi fora da área e recomendou revisão. O árbitro de campo, contudo, manteve a sua decisão.

"O pé esta sob a linha. Ele está com a mão à esquerda da linha, então fora. Por referência do corpo dele, está fora. Por ser um lance fino, recomendo rever comigo para ficar claro. Revisão para falta fora. O contato é claro, só vou mostrar o corpo dele para você ter referência. Ele está com o pé direito na linha e a mão esquerda está mais para fora", disse Reway.

"O jogador está dentro. O pé e corpo estão dentro. O pé dentro está mais dentro. Para mim, o corpo todo está em linha. O pé está dentro. A tendência é que esse jogador esteja dentro da área e braço sob a linha. Penal", respondeu Ramon Abatti Abel.

Já no segundo tempo, Murilo derrubou Arrascaeta na área. Em um primeiro momento, o árbitro deixou o jogo seguir no Allianz Parque. O VAR, entretanto, recomendou revisão. Desta vez, Abatti concordou com Reway.

"Ele (Murilo) segura o jogador, claramente. O jogador (Arrasceta) vai passar e ele o segura. Ele encosta na barriga e vem tirando. A mão está aberta e desliza pela barriga. O defensor fez o movimento claro com o braço. Recomendo revisão. O atacante ia passar e o defensor abriu o braço contra a passagem do atacante", comentou o VAR.

"Ok, jogador puxa pela barriga. Atacante teria todas condições de pegar a bola. Ele puxa o jogador, que teria possibilidade de seguir. Ele bota a mão no peito. Pênalti, ele segura, impede o jogador de prosseguir", falou o juiz.

O Palmeiras acabou desperdiçando a sua cobrança. Piquerez parou no goleiro Rossi. Já o Flamengo não perdoou. Arrascaeta converteu e abriu caminho para a vitória dos cariocas.

A arbitragem foi pauta no pós-jogo. O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, detonou o VAR e a arbitragem brasileira como um todo em entrevista coletiva. O técnico Filipe Luís, por sua vez, preferiu não opinar.

Já o diretor do Flamengo, José Boto, criticou a postura do Palmeiras em relação a arbitragem. O português entende que o Verdão não tem razão em reclamar e relatou que um dirigente do clube paulista - sem citar nomes - invadiu o vestiário dos árbitros após o jogo.

Apesar do depoimento de Boto, a arbitragem não relatou nenhuma invasão ao vestiário na súmula. O diretor do Verdão, Anderson Barros, declarou que o flamenguista mentiu.