'Cara de pau': RMP e Milly analisam reclamações do Palmeiras após derrota

Após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 2 a 0, no Brasileirão, o auxiliar técnico João Martins disparou contra a arbitragem da partida. Milly Lacombe e Renato Maurício Prado analisaram as reclamações, no Fim de Papo.

O auxiliar reclamou de um pênalti não marcado a favor do Palmeiras e de um pênalti marcado a favor do Flamengo. Os colunistas apontaram, porém, que o time alviverde também teve um pênalti polêmico marcado para si e desperdiçou a cobrança.

RMP: Dizer essas coisas é cara de pau

Substituindo o Abel, esse mesmo João Martins denunciou o 'sistema'. E até levou um puxão de orelha. Quero ver se vão puxar a outra orelha dele. Vai ficar com a orelha de Dumbo. É impressionante. Ele tem a 'cara de pau' de dizer essas barbaridades todas.

Renato Maurício Prado

Milly: Reclamações são cansativas

É muito cansativo, para não dizer deselegante, que o time que perde vai lá e reclame da arbitragem, sendo que quando o Palmeiras ganha, está tudo certo com a arbitragem. O Palmeiras teve um pênalti bem polêmico a favor e desperdiçou Faria muito melhor ao time olhar para o que fez de errado hoje e não para o eventualmente a arbitragem possa ter feito de errado.

Milly Lacombe

