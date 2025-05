Calendário, fair play financeiro e recuperar a Seleção: as metas de Samir Xaud na CBF

Samir Xaud foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo para uma missão árdua: resolver graves problemas do futebol brasileiro. Em discurso neste domingo, após ser confirmado no cargo, o dirigente colocou as suas intenções no período em que vai liderar a entidade (até 2029).

"Hoje iniciamos uma nova fase na Confederação Brasileira de Futebol. Nossa gestão, e faço questão de usar o plural, será marcada pela renovação das ideias e pela agregação de todos aqueles dispostos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pleno do nosso esporte", afirmou Xaud.

Veja os principais pontos do discurso de Samir Xaud

Seleção Brasileira Masculina

A CBF terá que correr contra o tempo no projeto da Copa do Mundo de 2026, com a chegada do técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, para a reta final da disputa das Eliminatórias. "Queremos mais do que títulos: queremos que o povo brasileiro volte a se identificar com a Seleção Canarinho", explicou Xaud.

Calendário

Xaud colocou como compromisso mudar o calendário do futebol brasileiro. Ele promete reorganizar os Estaduais com 12 datas "sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições".

"Essa reorganização do calendário é necessária, mas não significa uma desvalorização dos campeonatos estaduais", completou.

Fair play financeiro e criação da liga

O novo presidente da CBF considera a questão do fair play financeiro complexa. Sua intenção é promover um debate com a participação dos clubes. "Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro", afirmou o presidente, que também está disposto a contribuir com o desenvolvimento da liga no Brasil.

Racismo

A intenção de Samir Xaud é formar um futebol brasileiro com inclusão e a diversidade e o combate ao racismo. "Fortaleceremos as ações de combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação. Retomaremos competições como a taça indígena e daremos protagonismo a projetos voltados à sustentabilidade, com práticas mais conscientes, redução de impacto ambiental e promoção da educação climática dentro e fora dos gramados", comentou.

Futebol Feminino

A atenção ao futebol feminino será maior na próxima gestão da CBF, garante Samir Xaud. "Vamos aumentar investimentos, ampliar e valorizar as competições. Tenho orgulho de ter na minha chapa a primeira mulher como vice-presidente da história da CBF. Juntos, faremos uma revolução no futebol feminino. A Copa do Mundo de 2027, aqui no Brasil, será um marco. Vamos aproveitar esse momento para alçar o futebol feminino ao lugar que ele merece: o de protagonista", disse.