Brazão destaca virada de chave no Santos após vitória: 'Vamos sair dessa'

Após mais de um mês de resultados ruins, o Santos enfim voltou a vencer na temporada. Na noite deste domingo, o Peixe bateu o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme marcou o gol do alívio santista, mas Brazão também foi destaque com defesas importantes.

O goleiro valorizou bastante o resultado conquistado fora de casa e destacou a importância da vitória para uma "virada da chave" da equipe na temporada. O Santos finalmente conseguiu encerrar um jejum de sete jogos sem vitórias, além de ter somado o primeiro triunfo como visitante.

"Hoje foi uma virada de chave, tenho certeza. O grupo está muito unido e vamos sair dessa juntos. Foi um momento adverso no campeonato, mas [conseguimos] essa primeira vitória fora de casa. Vamos continuar nesse empenho e vai dar tudo certo", afirmou o goleiro em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Santos ganhou a primeira com o técnico Cléber Xavier e voltou somar três pontos após mais de um mês - o último triunfo havia sido no dia 16 de abril. O Alvinegro Praiano segue na zona de rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna. Agora, a equipe aparece na 18ª posição, chegando aos oito pontos.

"Com certeza é a virada. Estávamos devendo nos últimos jogos, mas temos um grupo muito guerreiro, muito forte. Foi a virada de chave. Contamos com o apoio do torcedor para engrenar algumas vitórias no campeonato e, se Deus quiser, sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento", concluiu Brazão.

O Santos de Brazão, agora, volta a campo no meio de semana para um amistoso. O Peixe duela com o RB Leipzig, da Alemanha, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano enfrenta o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada.