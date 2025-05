Boto acusa Palmeiras de invadir vestiário do árbitro; Barros: 'Mentiroso'

A arbitragem polêmica de Palmeiras x Flamengo ganhou ainda mais protagonismo no Allianz Parque após o apito final. José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro, disse que um dirigente do alviverde tentou invadir o vestiário da arbitragem após o jogo. A equipe de arbitragem negou.

O que aconteceu

Já começa a ser hábito falar sobre a arbitragem. Mas é triste que em um jogo disputado, contra uma equipe muito boa como o Palmeiras e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver um dirigente deles invadir a cabine do árbitro, como se estivesse em razão de queixa. José Boto

"Uma falta fora da área que o árbitro transforma em pênalti, depois um pênalti que ele não marca e o VAR chama e depois um pisão no Luiz Araújo que deveria ser expulsão do jogador do Palmeiras. E o Palmeiras se queixa na coletiva sobre o árbitro e um dirigente tentou invadir o vestiário do árbitro, Isto não pode ser assim. Quem quer espetáculo bom e saudável não pode pensar nesse caminho. A CBF não pode se pressionar por coisas dessa, é do terceiro mundo", acrescentou.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ficou revoltado com a declaração do dirigente português e o chamou de mentiroso. "Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso!", Barros, ao UOL.

O UOL abordou o grupo de arbitragem no estacionamento do Allianz Parque após jogo e ouviu que não houve nada de anormal. A súmula da partida, já disponível do site da CBF, também não cita a suposta invasão.

A partida ficou marcada por dois pênaltis polêmicos, um para o Palmeiras e outro para o Fla. Arrascaeta fez para o Rubro-Negro, e Rossi pegou a penalidade de Piquerez. As duas marcações causaram revolta dos dois lados.

O árbitro da partida era Ramon Abatti Abel, os assistentes eram Guilherme Dias Camilo e Nailton Junior de Sousa Oliveira. O árbitro de vídeo era Wagner Reway.