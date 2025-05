Botafogo tenta recuperar lesionados para decisão na Libertadores

O Botafogo ganhou folga nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Ceará foi adiado para o início de junho, devido à data do confronto bater com a do clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã.

Com isso, o técnico Renato Paiva ganhou tempo para preparar a equipe visando a partida contra a Universidad de Chile-CHI, pela Libertadores. O confronto vale a classificação para as oitavas de final do torneio continental.

VALE VAGA NAS OITAVAS DA LIBERTADORES! ?? Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar no Nilton Santos! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/45dOXWaim2 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 25, 2025

Os alvinegros dependem apenas de si para se classificar. Para isso, o Botafogo tem que vencer os chilenos.

Para esta partida, Renato Paiva deve contar com os retornos do zagueiro David Ricardo e do atacante Arthur. Ambos foram desfalques nos últimos jogos por dores musculares.

Além deles, o zagueiro Alexander Barboza, o meia Savarino e o atacante Matheus Martins estão em fase final de recuperação de lesão e ainda são dúvidas.

Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.