Atacante do Vitória, Lucas Braga lamenta derrota para o Santos: "Pontos preciosos"

O Vitória perdeu para o Santos neste domingo, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Ex-Peixe, o atacante Lucas Braga lamentou a derrota do time baiano.

A equipe do técnico Thiago Carpini amargou a quinta derrota na competição e voltou à zona de rebaixamento. Lucas Braga falou sobre a dificuldade do Vitória em abrir o placar, já que o time saiu atrás em oito dos dez jogos no Brasileiro.

"Atrapalha bastante (sair atrás do placar), principalmente em um jogo dentro de casa. Um confronto que era direto, então esses pontos eram preciosos. A gente lamenta, mas não tem o que fazer. Trabalhar para reverter essa situação", disse o jogador, ao Premiere, após o jogo.

Fim de jogo. Em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão, o Vitória é superado pelo Santos no Barradão.

Diante do resultado negativo, o Vitória caiu na tabela do Brasileirão e ocupa agora a 17ª colocação, com nove pontos conquistados. Já o Santos foi é o 18º colocado, com oito unidades, e encostou no Leão da Barra.

O Vitória vira a chave e passa a focar no duelo decisivo contra o Universidad Católica-EQU nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, a partir das 21h30 (de Brasília).