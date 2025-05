'Assinariam o empate': Colunistas criticam posturas de Flamengo e Palmeiras

Em uma partida cheia de expectativas, Palmeiras e Flamengo entregaram muito pouco para os torcedores, opinaram Renato Maurício Prado e Danilo Lavieri, no Fim de Papo.

Os colunistas apontaram que, se o pênalti sobre Arrascaeta não fosse marcado, provavelmente as equipes ficariam satisfeitas com o empate. No fim, o Flamengo venceu por 2 a 0 — Ayrton Lucas também marcou para os rubro-negros.

RMP: Pênalti perdido tirou ânimo do Palmeiras

Os dois estavam assinando o empate felizes da vida. É a sensação que fica ao ver o jogo. [...] Depois do pênalti perdido, o Palmeiras baixou o ânimo. E os dois times passaram a querer o 0 a 0. As defesas foram soberanas em relação aos dois ataques. O Rossi pegou o pênalti e o rebote. E mais nenhuma defesa.

O Palmeiras pressionou muito [depois das mudanças], coisa que, como mandante, deveria ter feito o jogo inteiro. [...] Se não houvesse o pênalti no Arrascaeta, acho que acabaria 0 a 0. Os dois estariam mais ocupados em marcar do que em desmarcar o ataque. Muito pouca chance de gol.

Renato Maurício Prado

Lavieri: Empate era bom para o Palmeiras

O jogo foi muito abaixo da expectativa, como já aconteceu em outros Palmeiras x Flamengo. [...] Na Copa do Brasil do ano passado foi uma exceção, porque o Flamengo fez um belíssimo jogo no Maracanã e o Palmeiras jogou bem na volta. Mas, em geral, são jogos travados.

O empate era bom para o Palmeiras, que é uma rodada a menos, mantendo quatro pontos de vantagem em cima do Flamengo, que é uma vantagem gigante para antes do Mundial.

Danilo Lavieri

