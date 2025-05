Arman Tsarukyan abre as portas para duelo com Paddy Pimblett no UFC

Primeiro colocado no ranking peso-leve (70 kg) do UFC, Arman Tsarukyan foi deixado de lado da próxima disputa pelo título da categoria pela organização. Agora, enquanto aguarda a definição do seu futuro na liga, o lutador armênio analisa os nomes de alguns potenciais adversários.

E, ao que parece, um rival em ascensão na divisão dos leves desperta o interesse do líder do ranking. Em entrevista ao 'Red Corner MMA', Tsarukyan abriu as portas para um possível duelo contra o inglês Paddy Pimblett, que recentemente entrou no top 10 da categoria. O armênio, entretanto, condicionou o embate contra 'The Baddy' à sua realização no verão no hemisfério norte, que neste ano começa em junho.

"Ele pareceu muito bom na sua última luta. Agora podemos dizer que ele pode vencer lutadores top 10. Ele é o nº 8 ou algo assim, e não vai lutar tão cedo. Talvez ele queira lutar no final do ano, mas eu quero lutar neste verão (no hemisfério norte) e depois no final desse ano. Eu aceitaria (uma luta contra Pimblett no verão), porque ele tem um grande nome, ele acabou de vencer Michael Chandler, e ele tem uma sequência de seis ou sete vitórias. Ele nunca perdeu no UFC. Faria sentido voltar e ganhar mais fãs do Reino Unido", afirmou Arman.

Sem moral

Apesar de ocupar a liderança do ranking dos leves no UFC, Tsarukyan parece ter perdido prestígio dentro da organização, principalmente depois de ter desistido de desafiar o então campeão Islam Makhachev na véspera da disputa entre eles, que estava marcada para 18 de janeiro deste ano, após sofrer uma lesão. Desde então, o armênio vem sendo preterido pela entidade das negociações pelas principais lutas da categoria.

Prova disso é que, mesmo após Makhachev abdicar do cinturão e subir para os meio-médios (77 kg), Tsarukyan não foi escalado para a disputa pelo título vago dos leves, sendo preterido por Charles Do Bronx e Ilia Topuria, que duelarão no próximo dia 28 de junho, no UFC 317. Outro sinal claro de que o armênio já não goza do mesmo prestígio na organização é o fato do próprio cogitar enfrentar um oponente muitos degraus abaixo no ranking.

