Árbitro de Palmeiras x Flamengo nega invasão de vestiário: 'Nada disso'

Árbitro da partida entre Palmeiras e Flamengo, Ramon Abatti Abel negou que um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário da equipe de arbitragem após o jogo.

A acusação de invasão foi feita por José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

O que aconteceu

Ramon Abatti Abel negou a invasão. "Não teve nada disso", disse o árbitro da partida ao UOL ainda no Allianz Parque.

A súmula da partida também não registra a suposta invasão do vestiário da arbitragem. Não constam reclamações de árbitros e os campos de "Ocorrências", "Observações" e "Relatório do Assistente", em que deveriam ser registradas queixas como essa, foram preenchidos com "Nada houve de anormal" ou "Nada a relatar".

José Boto, do Flamengo, havia dito que "um dirigente deles invadiu a cabine do árbitro". Anderson Barros, do Palmeiras, ficou revoltado com a declaração e chamou Boto de mentiroso. "Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso!", disse Barros ao UOL.