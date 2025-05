Ancelotti desembarca no Rio de Janeiro para assumir a Seleção Brasileira

O italiano Carlo Ancelotti desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo, para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. O novo treinador faz sua primeira convocação pelo Brasil nesta segunda-feira.

Ancelotti chegou ao Brasil com boné amarelo da Seleção e acenou ao público presente antes de entrar em um veículo posicionado na saída do aeroporto. Ele passará a noite em um hotel na Barra da Tijuca.

Anunciado no último dia 12, Ancelotti assinou contrato com o Brasil até o fim da próxima Copa do Mundo, que acontecerá entre junho e julho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O treinador de 65 anos, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Amarelinha venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina.

Ancelotti inicia sua trajetória no Brasil no dia 5 de junho, contra o Equador, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil. Depois, a Seleção enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10.

SAMIR XAUD É ELEITO PRESIDENTE DA CBF Mandato irá de 2025 a 2029; oito vice-presidentes também foram eleitos Saiba mais: https://t.co/yXnnUQHkcf ? Rafael Ribeiro|CBF pic.twitter.com/H06AzJURxt ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 25, 2025

Currículo invejável

O experiente técnico italiano comandará uma Seleção pela primeira vez em sua carreira. Além do Real Madrid, Ancelotti acumula passagens por outros grandes clubes europeus, como Milan, Bayern de Munique, Juventus, Chelsea e PSG. Entre os principais títulos, ele soma cinco Liga dos Campeões e quatro Mundiais de Clubes.

Em seu último trabalho no Real Madrid, Ancelotti conquistou a Liga dos Campeões (2021/22 e 2023/24), o Campeonato Espanhol (2021/22 e 2023/24), o Mundial de Clubes (2022 e 2024), a Supercopa da Uefa (2022 e 2024), a Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24) e a Copa do Rei (2022/23).