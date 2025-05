Amazonas bate o Operário-PR, desencanta na Série B após oito tropeços e zai da zona de queda

O Amazonas, enfim, conseguiu desencantar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time manauara recebeu o Operário-PR no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), em partida válida pela nona rodada, e com gols de Jackson e Cocote, superou o adversário paranaense por 2 a 0.

Com o resultado, além de conquistar sua primeira vitória, o Amazonas foi a sete pontos e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª colocação. Do outro lado, o Operário, que vinha de três vitórias consecutivas, parou em 13 pontos, em nono lugar, e perdeu a chance de entrar no G4 - zona de acesso.

Agora focando apenas na Série B após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o Operário iniciou a partida ao ataque e quase fez o gol com Allano logo aos três, que na hora do chute, parou na defesa.

Porém, quem levou mais perigo nos momentos iniciais foi o time da casa. Aos sete, Zabala recebeu lançamento, tirou da defesa e mandou uma bomba, para grande intervenção de Elias, que evitou mais um gol do Amazonas aos 29, quando Henrique Almeida desviou cruzamento de Thomás Luciano e o goleiro salvou com o pé.

Entretanto, nos minutos finais o Operário equilibrou o duelo e perdeu duas chances claras de abrir o placar. Aos 41, Marcos Paulo recebeu bom passe de Boschilia e ficou cara a cara com Zé Carlos, que defendeu. Dois minutos depois, Daniel Amorim recebeu na área, driblou o goleiro e com gol aberto, mandou na rede, pelo lado de fora.

Na volta para a segunda etapa, logo aos dois, foi o Amazonas quem perdeu a chance de balançar as redes com Henrique Almeida, que chutou da entrada da área e parou em Elias. Entretanto, a pressão do time manauara surtiu efeito. Aos cinco, Zabala cobrou falta na medida para Jackson cabecear e colocar o Amazonas em vantagem.

Após o gol, o Amazonas passou a se fechar na defesa e até viu o Operário crescer em produção, mas não permitiu que o adversário chegasse com perigo. E a estratégia deu certo. Aos 38, Rafael Tavares pegou sobra de escanteio e lançou para Cocote, que tocou na saída de Elias e sacramentou a vitória do time da casa por 2 a 0.

As equipes voltam a campo para a disputa da 10ª rodada da Série B apenas na próxima semana. No domingo, o Operário recebe o Athletico-PR, às 16h, no estádio Germano Krüger. No dia seguinte, a partir das 19h, é a vez do Amazonas visitar a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 0 OPERÁRIO-PR

AMAZONAS - Zé Carlos; Thomás Luciano (Wellington Nascimento), Fabiano, Jackson e Rafael Monteiro; Castrillón, Robertinho (Fernando Neto) e Larry Vásquez; Kevin Ramírez (Cocote), Zabala (Rafael Tavares) e Henrique Almeida (Vitão). Técnico: Guilherme Alves.

OPERÁRIO-PR - Elias; Thales Oleques (Diogo Mateus), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Zuluaga (Neto Paraíba), Fransérgio e Boschilla; Marcos Paulo (Ronald), Allano (Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim (Ademilson). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Jackson, aos cinco, e Cocote, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robertinho, Cocote e Larry Vásquez (Amazonas) e Rodrigo Rodrigues (Operário).

ÁRBITRO - Márcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).