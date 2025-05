Acidente provoca sete abandonos ainda na primeira volta na etapa de Mônaco da Fórmula 2

A etapa de Mônaco de Fórmula 2 foi marcada por uma largada caótica, com um acidente que envolveu 11 caros e provocou o abandono de sete deles ainda na primeira curva, incluindo os líderes do pelotão, neste domingo, nas ruas de Monte Carlo.

O pole position Alexander Dunne teve uma largada lenta e foi alcançado por Victor Martins ainda na primeira curva. Um toque deixou ambos presos no muro em Sainte Devote e resultou em vários pilotos envolvidos no incidente, provocando bandeiras vermelhas.

Além de Dunne e Martins, Richard Verschoor, Gabriele Minì, Ritomo Miyata, Josep María Martí e Max Esterson se envolveram no acidente e abandonaram a prova, que ficou paralisada por 40 minutos para remoção dos carros e dos pedaços espalhados pela pista.

Os 14 carros remanescentes foram liberados, com a ordem de largada do grid original, para retomar a corrida. O italiano Leonardo Fornaroli, da Invicta, passou a liderar o pelotão na relargada, mas Jak Crowford, da DAMS, assumiu a ponta no final da prova e recebeu a bandeirada em primeiro.

O norte-americano contou com a sorte para vencer. Ele fez sua parada obrigatória pouco antes do safety car no final da corrida para ultrapassar os três primeiros e assumir a liderança, antes de uma segunda bandeira vermelha encerrar uma corrida já encurtada no início - as 42 voltas iniciais foram substituídas por limite de tempo.

Além do acidente no início, o GP de Mônaco da F-2 ainda teve mais dois momentos de tensão: a batida de Joshua Durksen na Rascasse ao tentar ultrapassar Kush Maini e Dino Beganovic, que já havia batido no início da prova, e colidiu na barreira na Praça do Cassino.

Crowford conquistou sua segunda vitória na temporada, mas recebeu pontuação reduzida por causa do período mais curto de prova. Fornaroli e Lindblad completaram o pódio, mas o piloto da equipe Campos recebeu uma penalidade de cinco segundos por excesso de velocidade no pitlane, promovendo Montoya ao terceiro posto - Lindblad caiu para quinto. Luke Browning assumiu a liderança do Mundial.

A próxima etapa da Fórmula 2 será realizada em Barcelona a partir de 30 de maio.