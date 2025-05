Yuri Alberto sai de campo 'carregado' em empate do Corinthians com o Atlético-MG

Na noite deste sábado, o Corinthians, com um time misto, só empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma imagem ao fim do jogo deixou os torcedores corintianos apreensivos: Yuri Alberto precisou sair de campo 'carregado' pelos companheiros e pela comissão técnica.

Ainda não é possível saber se houve algum de fato problema físico ou se foi apenas uma pancada mais forte. Em uma das imagens recuperadas na transmissão, o atacante levou a mão às costas em um lance na reta final da partida, após uma dividida. Apesar disso, pareceu sair de campo tranquilo, sorrindo ao conversar com os companheiros.

Yuri Alberto não iniciou o duelo deste sábado como titular. O camisa 9 do Timão iniciou no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Dorival Júnior aos 20 minutos da etapa final, substituindo Héctor Hernández.

Dessa forma, o centroavante deve passar por uma reavaliação médica para saber se poderá ficar à disposição contra o Huracán, da Argentina, já nesta terça-feira. O elenco do Corinthians viajará direto de Belo Horizonte para a Argentina.

Neste momento, outros quatro atletas estão no departamento médico alvinegro: Memphis Depay e Rodrigo Garro (reta final de transição física), Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal) e Fabrizio Angileri (controle de carga).

Yuri Alberto é peça fundamental do Corinthians. O atacante soma 13 gols e uma assistência em 35 jogos disputados na atual temporada.

O Corinthians, agora, retorna aos gramados pela Copa Sul-Americana. O Timão visita o Huracán-ARG nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela última rodada do Grupo C, e precisa vencer para garantir a vaga nos playoffs sem precisar de outros resultados.