Volante do Botafogo entra no radar de clube do Catar

O Botafogo corre o risco de perder alguns de seus destaques para clubes estrangeiros na próxima janela de transferências. Um dos jogadores cotados para deixar o clube é o volante Gregore.

O jogador alvinegro pode se transferir para o Al Rayyan, do Catar, após a Copa do Mundo de Clubes. A informação foi publicada inicialmente pelo do portal Goal.

Segundo a publicação, o clube árabe está disposto a pagar a multa rescisória de Gregore. O Botafogo receberia US$ 7 milhões (cerca de R$ 38,5 milhões).

O Glorioso também está de olho no mercado em busca de reforços. O clube desistiu da negociação com o volante Wendell, mas projeta trazer reforços para a disputa do Mundial, em junho.